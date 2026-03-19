Технологія кремній-вуглецевих батарей уперше отримала комерційне застосування у 2023 році, коли компанія Honor показала флагман із таким акумулятором. Його енергоємність була приблизно на 12,8% вищою за традиційні літій-іонні рішення. Попри це, глобальні гравці на кшталт Apple, Samsung чи Google поки не поспішають із переходом – частково через ризики довговічності, адже кремній змінює об'єм під час циклів заряджання, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Народний хіт: чому Poco x8 pro може стати саме тим смартфоном, якого ви так довго чекали

Втім, китайські виробники продовжують розвивати технологію. Сучасні кремній-вуглецеві акумулятори дозволяють збільшувати місткість батарей без потовщення смартфонів, що особливо важливо для ультратонких складаних моделей. У деяких пристроях уже використовуються батареї понад 7000 мА-год.

Які смартфони працюють довше одного дня?

OnePlus 15 / Фото IGN

OnePlus 15 став одним із найпомітніших прикладів. Смартфон отримав батарею Silicon NanoStack на 7300 мА-год із підтримкою швидкої зарядки 120 Вт по кабелю та 50 Вт бездротово. Виробник заявляє до 31 години відтворення відео, а у тестах пристрій працював до двох днів без підзарядки, пише TechRadar.

Крім великої батареї, це повноцінний флагман з AMOLED-екраном 6,78 дюйма, частотою 165 Гц, процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативної пам’яті та потрійною камерою на 50 Мп.

Motorola Razr Fold / Фото TechRadar

Перший складаний смартфон книжкового формату від Motorola – Razr Fold – також отримав кремній-вуглецеву батарею. Її місткість становить 6000 мА-год, а швидкість зарядки — 80 Вт по дроту та 50 Вт бездротово.

Через тонкий корпус (4,7 мм у розкладеному вигляді) акумулятор, імовірно, складається з двох частин. Компанія обіцяє щонайменше повний день автономної роботи. Смартфон має 8,1-дюймовий складаний дисплей, зовнішній екран 6,6 дюйма, чип Snapdragon 8 Gen 5 та до 1 ТБ пам'яті.

Realme P4 Power / Фото Realme

Серед середнього класу виділяється Realme P4 Power, який отримав рекордну батарею на 10 001 мА-год. За словами виробника, третє покоління кремній-вуглецевої технології дозволило досягти такої місткості при товщині корпусу 9,08 мм і вазі 219 г.

Смартфон може працювати понад 32 години під час перегляду YouTube або до трьох днів у звичайному режимі. Також заявлено до 1650 циклів заряджання до зниження ємності нижче 80%. Модель оснащена OLED-екраном 6,8 дюйма з частотою 144 Гц та процесором MediaTek Dimensity 7400 Ultra.

Xiaomi 17 Ultra / Фото Xiaomi

Флагман Xiaomi 17 Ultra пропонує батарею Surge на 6000 мА-год із підтримкою швидкої зарядки 90 Вт. Смартфон також може працювати як павербанк. Виробник обіцяє до півтора дня автономності та близько 1600 циклів заряджання до помітної деградації.

Пристрій має великий 6,9-дюймовий дисплей, топовий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 1 ТБ пам'яті та камеру з 200-мегапіксельним перископним модулем.

Honor Magic V6 / Фото CNET

Ще одним цікавим прикладом є ультратонкий складаний Honor Magic V6. Китайська версія отримала батарею на 7150 мА-год із вмістом кремнію 32%, тоді як глобальна матиме акумулятор на 6660 мА-год із 25% кремнію.

Енергощільність батареї становить 921 Вт-год/л. Смартфон підтримує зарядку 80 Вт по кабелю та 66 Вт бездротово, а також оснащений двома OLED-екранами з частотою 120 Гц і процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, розповідає у своєму огляді CNET.

Загалом кремній-вуглецеві батареї вже демонструють значний потенціал. Вони дозволяють створювати смартфони з автономністю на кілька днів або складні моделі з великою батареєю. Хоча такі пристрої поки не масово представлені на ринку, їх можна придбати в Китаї чи Європі або імпортувати міжнародні версії.