Які рішення роблять нові смартфони лідерами свого сегмента?

Головною сенсацією презентації стала модель Max, яка вперше з'явилася в цій лінійці. Виробник зробив ставку на рекордну автономність, оснастивши пристрій кремній-вуглецевим акумулятором місткістю 8500 міліампер-годин. Версія для китайського ринку отримала ще більшу батарею на 9000 міліампер-годин, пише 24 Канал.

Такі показники дозволяють смартфону працювати до двох днів у режимі активного використання. Лабораторні тести демонструють неймовірні результати: пристрій здатен витримувати близько 22 годин безперервної роботи під навантаженням, що майже втричі перевищує показники стандартних смартфонів з батареями на 5000 міліампер-годин.

При цьому акумулятор зберігає 80% своєї місткості навіть після 1600 циклів зарядки, що еквівалентно приблизно шести рокам експлуатації.



Poco X8 Pro та X8 Pro Max / Фото Poco

Потужність пристрою також відповідає флагманським стандартам:

Poco X8 Pro Max базується на новітньому 3-нанометровому чипсеті MediaTek Dimensity 9500s, який у популярному бенчмарку AnTuTu набирає понад 3 мільйони балів, пише GadgetMatch.

Смартфон отримав до 12 гігабайтів оперативної пам'яті сучасного стандарту LPDDR5X та внутрішній накопичувач об'ємом до 512 гігабайтів формату UFS 4.1.

Для запобігання перегріву під час інтенсивних ігрових сесій використовується вдосконалена система охолодження IceLoop.

Молодша модель, Poco X8 Pro, працює на 4-нанометровому чипі Dimensity 8500-Ultra, який також демонструє значний приріст графічної продуктивності та підтримує апаратне трасування променів.



Дисплеї обох новинок вражають яскравістю, досягаючи пікового значення 3500 ніт, що робить інформацію на екрані читабельною навіть під прямими сонячними променями.

Старша модель оснащена 6,83-дюймовою AMOLED-панеллю з роздільною здатністю 1,5К та частотою оновлення 120 герців. Для захисту зору реалізована технологія анти-ШИМ із частотою 3840 герців, що мінімізує мерехтіння на низькій яскравості.

Корпуси пристроїв захищені за найвищими стандартами IP68 та IP69K, що дозволяє їм витримувати занурення у воду на глибину до 2 метрів.

Камери

Фотографічні можливості забезпечуються 50-мегапіксельними основними сенсорами з оптичною стабілізацією зображення. У моделі Max встановлено датчик Light Fusion 600, а у версії Pro – Sony IMX882. Додатково смартфони мають 8-мегапіксельні ультраширококутні модулі та 20-мегапіксельні фронтальні камери.



Програмне забезпечення

Програмна частина базується на оболонці Xiaomi HyperOS 3 з інтегрованим штучним інтелектом Google Gemini, що пропонує функції розумного пошуку та покращення контенту.

Цікавим доповненням стала підтримка технології Offline Communication, яка дозволяє здійснювати голосові виклики навіть за відсутності мобільної мережі. Також модель Pro Max тепер підтримує eSIM, що є значною перевагою для мандрівників.

Особливий подарунок для фанатів Marvel

Для фанатів коміксів була представлена спеціальна лімітована версія Poco X8 Pro – Iron Man Edition, виконана в чорно-золотих кольорах зі стилізованим інтерфейсом та корпусом, що нагадує реактор Залізної людини.



Poco X8 Pro Max у дизайні, натхненному Залізною людиною / Фото GadgetMatch

Ціни

Ціна на Poco X8 Pro стартує від 329 доларів, тоді як версія Max обійдеться покупцям від 399 доларів.

В Україні ціни коливаються від 16 999 гривень на POCO X8 Pro (8/256 гігабайтів) до 24 999 гривень за POCO X8 Pro Max (12/512 гігабайтів), за даними мережі Алло.

То чому ж ці смартфони сподобаються всім?

Найбільша перевага для звичайного користувача – величезна батарея. Крім того, смартфони пропонують до 12 гігабайтів оперативної пам'яті для роботи з ШІ, що сьогодні вкрай важливо. Нарешті, ціни є дуже приємними для таких характеристик.