Clicks Communicator з'явився як відповідь на ностальгію за телефонами з фізичною клавіатурою – форматом, який колись був стандартом, але майже повністю зник із ринку. Розробники відкрито роблять ставку саме на цю аудиторію, яка так і не звикла до сенсорного введення. Про це пише Digitaltrends.

Чи має шанс смартфон із кнопками у 2026 році?

Проєкт уперше показали на виставці CES у січні, але тоді це були лише макети без робочого функціоналу. Тепер ситуація змінилася – команда оголосила реальні терміни. Перші робочі пристрої мають з'явитися вже в червні, що стане важливим етапом для стартапу. У травні планують показати програмне забезпечення та інтерфейс, щоб переконати користувачів, що пристрій цікавий не лише через клавіатуру.

Друга половина року буде більш складною. Смартфон має пройти сертифікацію та регуляторні перевірки – процес, який часто затягується і може зірвати плани навіть великих компаній. Розробники одразу заклали цей етап у третій квартал. Якщо все піде за планом, постачання перших пристроїв покупцям почнеться у четвертому кварталі 2026 року.

За ціною близько 500 доларів Clicks Communicator не виглядає як бюджетний експеримент. Це Android-смартфон середнього рівня, де головною особливістю є фізична клавіатура. Інші характеристики не претендують на флагманський рівень. Серед програмних рішень – інтеграція з Niagara Launcher, але це не є визначальною перевагою.

Ідея пристрою полягає не в конкуренції з топовими смартфонами, а у зміні досвіду користування. Розробники позиціонують його як додатковий гаджет – для тих, хто втомився від постійного скролінгу, сенсорних клавіатур і перевантаження інформацією. Смартфон має слот для SIM-карти, тому може працювати як основний, але його задум – бути альтернативою для більш усвідомленого спілкування.

Як пише Monocle, на перший погляд, такий продукт може здатися дивним – смартфон із кнопками у час, коли ринок давно перейшов на сенсорні екрани. Водночас у ньому є певна логіка: це пристрій, який не намагається бути "майбутнім", не перевантажений штучним інтелектом і складними функціями, а просто пропонує інший спосіб взаємодії.

Чи виправдає Clicks Communicator очікування – залежить від попиту на таку нішу. Але тепер проєкт має чіткий графік, і для прихильників QWERTY-клавіатур це вже важливий сигнал.