Clicks Communicator появился как ответ на ностальгию по телефонам с физической клавиатурой– форматом, который когда-то был стандартом, но почти полностью исчез с рынка. Разработчики открыто делают ставку именно на эту аудиторию, которая так и не привыкла к сенсорному вводу. Об этом пишет Digitaltrends.

Смотрите также Малоизвестная компания пытается через суд запретить все сложные смартфоны Samsung

Есть ли шанс смартфон с кнопками в 2026 году?

Проект впервые показали на выставке CES в январе, но тогда это были только макеты без рабочего функционала. Теперь ситуация изменилась– команда объявила реальные сроки. Первые рабочие устройства должны появиться уже в июне, что станет важным этапом для стартапа. В мае планируется показать программное обеспечение и интерфейс, чтобы убедить пользователей, что устройство интересно не только через клавиатуру.

Вторая половина года будет сложнее. Смартфон должен пройти сертификацию и регуляторные проверки– процесс, часто затягивается и может сорвать планы даже крупных компаний. Разработчики сразу же заложили этот этап в третий квартал. Если все пойдет по плану, поставка первых устройств покупателям начнется в четвертом квартале 2026 года.

По цене около 500 долларов Clicks Communicator не выглядит как бюджетный опыт. Это Android-смартфон среднего уровня, где главной особенностью есть физическая клавиатура. Остальные характеристики не претендуют на флагманский уровень. Среди программных решений– интеграция с Niagara Launcher, но это не является главным преимуществом.

Идея устройства состоит не в конкуренции с топовыми смартфонами, а в изменении опыта использования. Разработчики позиционируют его как дополнительный гаджет– для тех, кто устал от постоянного скролинга, сенсорные клавиатуры и перегрузки информации. Смартфон имеет слот для SIM-карты, поэтому может работать как основной, но его замысел– быть альтернативой для более осознанного общения.

Как пишет Monocle, на первый взгляд, такой продукт может показаться странным– смартфон с кнопками во время, когда рынок давно перешел на сенсорные экраны. В то же время в нем есть определенная логика: это устройство, который не пытается быть "будущим", не перегружен искусственным интеллектом и сложными функциями, а просто предлагает другой способ взаимодействия.

Оправдает Clicks Communicator ожидания– зависит от спроса на такую нишу. Но теперь у проекта есть четкий график, и для поклонников QWERTY-клавиатур это уже важный сигнал.