Якими інноваціями здивує iPhone 18 Pro?

Офіційна презентація моделей iPhone 18 Pro та Pro Max очікується у вересні, тоді як базова модель вісімнадцятої серії може з'явитися лише навесні 2027 року. Попри те, що загальний дизайн збереже риси попередньої лінійки, Apple готує низку точкових, але дуже вагомих оновлень, які зроблять новинку привабливою для користувачів, пише 24 Канал.

Новий Dynamic Island

Однією з найбільш помітних візуальних змін стане трансформація Dynamic Island. Цей елемент інтерфейсу, що став візитною карткою сучасних iPhone, має значно зменшитися в розмірах. Завдяки тому, що інженерам вдалося розмістити частину компонентів системи Face ID безпосередньо під поверхнею дисплея, загальна площа вирізу може скоротитися на 35 відсотків порівняно з тим, що ми бачили в iPhone 17 Pro. Про це раніше писало видання MacRumors.



Так може виглядати Dynamic Island в iPhone 18 Pro / Фото IceUniverse

Ще кращі фотоможливості

Серйозний крок уперед відбудеться і в можливостях мобільної фотографії. Основна камера iPhone 18 Pro та Pro Max отримає функцію змінної апертури, що наблизить смартфон до можливостей професійних дзеркальних камер.

Це технічне рішення дозволить пристрою самостійно або за бажанням користувача регулювати кількість світла, що потрапляє на сенсор, залежно від умов освітлення. Крім того, така технологія надасть можливість гнучко керувати глибиною різкості, створюючи природний ефект розмиття заднього плану, зазначає PhoneArena.



iPhone 18 Pro не повинен відрізнятися дизайном, але внесе зміни в залізо / Фото fpt

Новий чип

Продуктивність нових смартфонів базуватиметься на чипі A20 Pro. Це буде перший процесор компанії, побудований за 2 нанометровим технологічним процесом. Очікується, що такий перехід забезпечить суттєвий приріст швидкості роботи та енергоефективності. Разом із основним процесором оновлять і мережевий чип N2, який покращить роботу бездротового з'єднання Wi-Fi, зробивши його ще стабільнішим.

Власний модем, уже протестований в інших пристроях

Важливим етапом незалежності Apple від сторонніх постачальників стане впровадження власного стільникового модема C2. На відміну від попередніх ітерацій, цей модем отримає повну підтримку 5G міліметрового діапазону (mmWave).

Власна розробка Apple вирізняється високою ефективністю, що позитивно вплине на тривалість роботи від одного заряду. Також існують припущення, що модем C2 підтримуватиме 5G зв'язок через супутники, забезпечуючи доступ до інтернету в найвіддаленіших куточках планети.

Покращення автономності

Питання автономності вирішуватимуть і за допомогою фізичного збільшення ємності акумулятора. В iPhone 18 Pro планується встановити батарею ємністю близько 5 200 міліампер-годин, що є помітним кроком уперед порівняно з 5 088 міліампер-годин у попередній моделі Max. У поєднанні з енергоощадним процесором та новим модемом це забезпечить рекордні показники автономної роботи, відзначає PhoneArena.

Дизайн у цілому не зміниться, але щось нове все ж буде

Apple експериментує з новими відтінками корпусу, серед яких фігурують коричневий, фіолетовий та бордовий кольори, про що в лютому писало видання 9to5Mac. Дизайн задньої панелі планують зробити більш цілісним, мінімізувавши візуальну межу між алюмінієвими та скляними елементами.



Можливі кольори iPhone 18 Pro / Фото 9to5Mac

Скільки коштуватиме iPhone 18 Pro?

Що стосується вартості, то Apple прагне зберегти ціни на рівні попереднього року, попри зростання витрат на оперативну пам’ять та цінову політику конкурентів. Компанія зосередиться на оптимізації внутрішніх витрат, щоб зробити нові флагмани максимально конкурентоспроможними на ринку.