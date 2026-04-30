OnePlus і Realme можуть об’єднатися в одну компанію

У мережі з’явилась інформація про можливе об’єднання OnePlus і Realme. За даними інсайдерів, компанії можуть працювати як єдина структура, але збережуть окремі бренди.

За новими витоками з Китаю, OnePlus і Realme можуть об’єднатися в єдину структуру. Інформацію оприлюднив відомий інсайдер Digital Chat Station, який стверджує, що рішення вже ухвалене після внутрішніх обговорень.

Що означає можливе злиття OnePlus і Realme?

Очікується, що нове об’єднання працюватиме під керівництвом президента OnePlus у Китаї Лі Цзе. Він, за даними джерела, підпорядковуватиметься безпосередньо Pete Lau, який є співзасновником OnePlus і ключовою фігурою в структурі компанії.

Ймовірно, злиття передбачає об’єднання ресурсів, спільну розробку продуктів і узгоджену стратегію розвитку. Це також може торкнутися програмного забезпечення, планування нових пристроїв і графіків їх запуску.

Як пише GSMarena, колишній віцепрезидент Realme Ван Вей може отримати посаду заступника генерального менеджера в новій структурі. Крім того, компанії нібито об’єднають як внутрішні, так і глобальні операції.

Попри це, бренди OnePlus і Realme, ймовірно, продовжать існувати окремо з точки зору позиціонування на ринку. Маркетинг, сервісні послуги та частина бізнес-процесів можуть бути спільними в межах нової підструктури.

Наразі жодна з компаній офіційно не підтвердила цю інформацію, тому деталі можливого об’єднання залишаються на рівні чуток.