Купуйте, поки можете: OnePlus повністю вийде з двох великих ринків

Бренд OnePlus, який свого часу став справжнім феноменом серед шанувальників технологій, готується до масштабного відступу. Процес згортання операцій у США та Європі розпочнеться вже найближчими днями, що знаменує завершення цілої епохи для мобільного ринку.

Глобальна перестановка сил на ринку смартфонів

Чутки про закриття бізнесу OnePlus на Заході отримали остаточне підтвердження. За даними аналітиків, компанія розпочне ліквідацію своїх підрозділів у Сполучених Штатах Америки та країнах Європи вже цього тижня. Про це пише видання Bloomberg.

Ситуація виявилася значно масштабнішою, ніж очікували експерти. Як з'ясували журналісти, рішення про закриття бренду є частиною глобальної реструктуризації материнської корпорації Oppo, офіційно відомої як Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corporation Ltd. Процес не обмежиться лише західними країнами: у 2027 році OnePlus планує повністю покинути ринок Індії, який довгий час був для компанії одним із пріоритетних.

Зміни відбуваються в рамках ширшої реструктуризації материнської компанії Oppo,

– заявило анонімне джерело, знайоме з планами керівництва.

Доля Realme та програмного забезпечення

Реструктуризація зачепила й інший популярний бренд корпорації – Realme. Компанія прийняла рішення вивести Realme з китайського ринку. Натомість цей бренд зосередить свої зусилля на країнах Нордичного регіону, тоді як основна марка Oppo сфокусується на розвитку в Центральній Європі. Єдиним місцем, де OnePlus продовжить активну роботу, залишиться Китай.

Окрім кадрових та ринкових змін, користувачів чекають і програмні трансформації. З'явилася інформація про ймовірне припинення розробки фірмових оболонок OxygenOS та Realme UI. Це може означати повний перехід на єдину програмну платформу в майбутньому.

Попри те, що офіційного пресрелізу поки не оприлюднили, Bloomberg оцінює ці новини як фактично підтверджені. Шанувальникам бренду в Україні та світі варто бути готовими до того, що підтримка пристроїв та їхня наявність у продажу скоро зазнають суттєвих змін.