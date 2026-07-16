Глобальна перестановка сил на ринку смартфонів

Чутки про закриття бізнесу OnePlus на Заході отримали остаточне підтвердження. За даними аналітиків, компанія розпочне ліквідацію своїх підрозділів у Сполучених Штатах Америки та країнах Європи вже цього тижня. Про це пише видання Bloomberg.

Ситуація виявилася значно масштабнішою, ніж очікували експерти. Як з'ясували журналісти, рішення про закриття бренду є частиною глобальної реструктуризації материнської корпорації Oppo, офіційно відомої як Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corporation Ltd. Процес не обмежиться лише західними країнами: у 2027 році OnePlus планує повністю покинути ринок Індії, який довгий час був для компанії одним із пріоритетних.

Зміни відбуваються в рамках ширшої реструктуризації материнської компанії Oppo,

– заявило анонімне джерело, знайоме з планами керівництва.

Доля Realme та програмного забезпечення

Реструктуризація зачепила й інший популярний бренд корпорації – Realme. Компанія прийняла рішення вивести Realme з китайського ринку. Натомість цей бренд зосередить свої зусилля на країнах Нордичного регіону, тоді як основна марка Oppo сфокусується на розвитку в Центральній Європі. Єдиним місцем, де OnePlus продовжить активну роботу, залишиться Китай.

Окрім кадрових та ринкових змін, користувачів чекають і програмні трансформації. З'явилася інформація про ймовірне припинення розробки фірмових оболонок OxygenOS та Realme UI. Це може означати повний перехід на єдину програмну платформу в майбутньому.

Попри те, що офіційного пресрелізу поки не оприлюднили, Bloomberg оцінює ці новини як фактично підтверджені. Шанувальникам бренду в Україні та світі варто бути готовими до того, що підтримка пристроїв та їхня наявність у продажу скоро зазнають суттєвих змін.