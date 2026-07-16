Глобальная перестановка сил на рынке смартфонов

Слухи о закрытии бизнеса OnePlus на Западе получили окончательное подтверждение. По данным аналитиков, компания начнет ликвидацию своих подразделений в Соединенных Штатах Америки и странах Европы уже на этой неделе. Об этом пишет издание Bloomberg.

Ситуация оказалась гораздо более масштабной, чем ожидали эксперты. Как выяснили журналисты, решение о закрытии бренда является частью глобальной реструктуризации материнской корпорации Oppo, официально известной как Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corporation Ltd. Процесс не ограничится только западными странами: в 2027 году OnePlus планирует полностью уйти с рынка Индии, который долгое время был для компании одним из приоритетных.

Изменения происходят в рамках более широкой реструктуризации материнской компании Oppo,

– заявило анонимный источник, знакомый с планами руководства.

Судьба Realme и программного обеспечения

Реструктуризация затронула и другой популярный бренд корпорации – Realme. Компания приняла решение вывести Realme с китайского рынка. Вместо этого этот бренд сосредоточит свои усилия на странах Северной Европы, тогда как основная марка Oppo сфокусируется на развитии в Центральной Европе. Единственным местом, где OnePlus продолжит активную работу, останется Китай.

Помимо кадровых и рыночных изменений, пользователей ждут и программные преобразования. Появилась информация о вероятном прекращении разработки фирменных оболочек OxygenOS и Realme UI. Это может означать полный переход на единую программную платформу в будущем.

Несмотря на то, что официального пресс-релиза пока не опубликовано, Bloomberg оценивает эти новости как фактически подтвержденные. Поклонникам бренда в Украине и во всем мире стоит быть готовыми к тому, что поддержка устройств и их наличие в продаже вскоре претерпят существенные изменения.