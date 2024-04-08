Сонячне затемнення 2024: дивіться в прямому ефірі разом з нами

19:31

Сьогодні, 8 квітня, відбудеться повне сонячне затемнення. Його можна буде спостерігати над Північною Америкою від Мексики, у 15 штатах США і аж до Канади. Для глядачів, які опиняться в зоні повного затемнення, Місяць повністю закриє Сонце, затьмарюючи небо і відкриваючи приховану зовнішню атмосферу нашого світила.