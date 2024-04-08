Мешканці України, на жаль, не зможуть побачити це вражаюче космічне явище. Саме тому 24 Канал ділиться прямою трансляцією від NASA, яке транслюватиме подію в прямому ефірі.
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Пряма трансляція розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Власну трансляцію також проведе портал timeanddate.
Кілька цікавих фактів про затемнення
- Кожен штат США буде спостерігати сьогодні принаймні часткове сонячне затемнення.
- Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить безпосередньо між Сонцем і Землею, відкидаючи тінь на нашу планету.
- Сонячне затемнення триватиме 4 хвилини 28 секунд і стане найдовшим затемнення на суші з часів повного сонячного затемнення 11 липня 2010 року на острові Пасхи/Рапа Нуї.
- Затемнення пройде шлях довжиною близько 16 000 кілометрів.
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- За 6 кілометрів на північ від селища Назас з населенням 3600 осіб, що в мексиканському штаті Дуранго, сонячне затемнення буде видно найкраще і найдовше.
- Останнім місцем де буде видно закінчення затемнення стане Велика Британія.