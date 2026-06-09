Google значно розширила можливості NotebookLM: що змінилося після переходу на Gemini 35

Google продовжує активно розвивати NotebookLM – сервіс для роботи з інформацією та дослідженнями на базі штучного інтелекту. Чергове оновлення суттєво розширює можливості платформи та змінює принцип її роботи.

Google оголосила про масштабне оновлення NotebookLM, яке переводить сервіс на нову модель Gemini 3.5 та додає низку функцій, що раніше були недоступними. Після оновлення інструмент отримав покращені можливості аналізу інформації, виконання програмного коду, створення різноманітних документів і навіть автоматичного пошуку джерел для досліджень. Про це пише Digitaltrends.

Що нового отримав NotebookLM після великого оновлення?

NotebookLM позиціонується як інтелектуальний помічник для роботи з великими масивами даних, документами та науковими матеріалами. Нова версія має зробити його кориснішим для студентів, дослідників, аналітиків і корпоративних користувачів.

Найважливішою зміною став перехід на модель Gemini 3.5. Разом із нею сервіс отримав інтеграцію з Antigravity – спеціалізованою моделлю Google для програмування.

За словами компанії, тепер кожен блокнот NotebookLM фактично працює на окремому хмарному комп'ютері. Це дозволяє системі не лише генерувати код, а й виконувати його для вирішення конкретних завдань. Google також повідомляє, що нова архітектура підтримується більш ніж 100 спеціалізованими програмними навичками та інструментами. Завдяки цьому NotebookLM може працювати зі складнішими сценаріями аналізу, автоматизації та обробки інформації.

У внутрішніх тестах компанії нова версія показала понад 65% переваги над попередньою моделлю за п'ятьма основними категоріями оцінювання.

Найбільший прогрес зафіксовано у двох напрямах:

аналіз великих документів – покращення до 69,9%;

вебдослідження та пошук інформації – до 78,2%.

У Google зазначають, що користувачі також отримають більше прозорості щодо того, як саме система формує свої відповіді та висновки.

NotebookLM тепер створює таблиці, презентації та графіки

Оновлення суттєво розширює можливості експорту результатів роботи.

Якщо раніше NotebookLM переважно концентрувався на роботі з текстом і джерелами, тепер сервіс може генерувати широкий перелік готових файлів безпосередньо через панель Studio.

Серед нових форматів:

PDF-документи;

файли Microsoft Word;

електронні таблиці Excel;

презентації PowerPoint;

CSV-файли;

візуалізації даних;

графіки;

зображення.

Користувачі можуть заздалегідь вказати вимоги до оформлення документів, структури та формату подання інформації. Після створення файлів ШІ також може вносити зміни за запитом.

Таким чином NotebookLM поступово перетворюється з інструмента для аналізу джерел на універсальну платформу для підготовки готових робочих матеріалів.

Ще одне важливе нововведення стосується процесу запуску нових проєктів. Раніше для роботи в NotebookLM користувачам потрібно було спочатку завантажити набір документів або сформувати бібліотеку джерел. Тепер цього обмеження немає.

Достатньо ввести тему, ідею або питання, яке цікавить користувача. Після цього NotebookLM самостійно використовує Google Search для пошуку релевантних матеріалів і пропонує потенційні джерела для майбутнього дослідження.

При цьому остаточне рішення щодо додавання джерел залишається за користувачем. Усі матеріали продовжують містити чіткі посилання на першоджерела, що дозволяє перевіряти інформацію та зберігати прозорість дослідницького процесу.

Кому вже доступне оновлення?

Наразі нові можливості вже почали розгортатися для передплатників Google AI Ultra, а також для корпоративних клієнтів Google Workspace, які користуються тарифами AI Ultra Access та AI Expanded Access.

Google повідомила, що в майбутньому планує зробити оновлення доступним для ширшого кола користувачів, однак конкретні терміни глобального запуску поки не називаються.

Оновлення демонструє прагнення компанії посилити позиції NotebookLM на тлі зростаючої конкуренції серед інструментів на базі штучного інтелекту. Завдяки поєднанню можливостей пошуку, аналізу документів, програмування та створення готових файлів сервіс дедалі більше наближається до формату універсального цифрового помічника для навчання та роботи.