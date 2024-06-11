Ось усе нове, що додала Apple в операційній системі visionOS 2 для гарнітури Vision Pro

На WWDC компанія Apple представила visionOS 2, перше велике оновлення для Apple Vision Pro з минулого року. На додаток до функцій, які Apple оголосила на сцені, є кілька інших деталей, на які також варто звернути увагу.

Що нового

Нова visionOS 2 приносить зміни в системі жестів, щоб полегшити доступ до швидких дій.

Додаток "Фотографії" може автоматично синтезувати просторові фотографії з вашої 2D-фототеки.

Режим Travel Mode тепер також працюватиме в поїздах.

Vision Pro вперше може сполучатися з мишами та клавіатурами. Наприклад, visionOS 2 може розпізнавати і показувати клавіатуру Magic Keyboard або MacBook, коли ви занурені в середовище. Раніше повне занурення в середовище означало, що ви не могли бачити клавіатуру під час набору тексту.

Коли ви занурені в середовище, visionOS 2 розпізнає і показує клавіатуру Magic Keyboard або MacBook, щоб ви могли продовжувати друкувати, де б ви не були — на пляжі, в горах або навіть на Місяці,

– зазначає компанія.

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Вдосконалено режим гостьового користувача.

Також з'явилися нові функції в кількох ключових системних додатках, таких як Safari, TV та Mindfulness.

Ще однією помітною новинкою стане для користувачів нове покоління віртуального дисплея Mac Virtual Display. Тепер він підтримує більші віртуальні екрани з вищою роздільною здатністю та можливістю розгортання надширокого дисплея. Mac виконує рендеринг особливим новим чином, щоб зменшити видимі артефакти стиснення.

Apple також співпрацює з іншими компаніями, такими як Canon, щоб зробити доступним більше обладнання для зйомки просторового відео, і оновить набір API-інтерфейсів для розробників, включаючи TableTopKit, щоб допомогти розробникам швидше створювати ігри та розваги.

Серед інших дрібних оновлень можна відмітити те, що тепер ви можете змінювати розташування головного екрана вашого Vision Pro, затиснувши і утримуючи його. Програми для iPad на visionOS можна переміщати з папки "Сумісні програми" і розміщувати в будь-якому місці на головному екрані. Внесено покращення для перегляду відео в Safari. Ось пояснення Apple про це: "Насолоджуйтесь переглядом відео в Safari на справді величезному екрані, перебуваючи в будь-якому середовищі. Це приголомшливий кінематографічний досвід перегляду — з новим красивим світінням і відображенням від екрана".

Перша бета-версія visionOS 2 вже доступна для тестувальників, а повноцінний реліз оновлення буде випущено для всіх бажаючих восени.