Что нового

Новая visionOS 2 приносит изменения в системе жестов, чтобы облегчить доступ к быстрым действиям.

Приложение "Фотографии" может автоматически синтезировать пространственные фотографии из вашей 2D-фототеки.

Режим Travel Mode теперь также будет работать в поездах.

Vision Pro впервые может сопрягаться с мышами и клавиатурами. Например, visionOS 2 может распознавать и показывать клавиатуру Magic Keyboard или MacBook, когда вы погружены в среду. Ранее полное погружение в среду означало, что вы не могли видеть клавиатуру во время набора текста.

Когда вы погружены в среду, visionOS 2 распознает и показывает клавиатуру Magic Keyboard или MacBook, чтобы вы могли продолжать печатать, где бы вы ни были — на пляже, в горах или даже на Луне,

– отмечает компания.

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Усовершенствован режим гостевого пользователя.

Также появились новые функции в нескольких ключевых системных приложениях, таких как Safari, TV и Mindfulness.

Еще одной заметной новинкой станет для пользователей новое поколение виртуального дисплея Mac Virtual Display. Теперь он поддерживает большие виртуальные экраны с высоким разрешением и возможностью развертывания сверхширокого дисплея. Mac выполняет рендеринг особым новым образом, чтобы уменьшить видимые артефакты сжатия.

Apple также сотрудничает с другими компаниями, такими как Canon, чтобы сделать доступным больше оборудования для съемки пространственного видео, и обновит набор API-интерфейсов для разработчиков, включая TableTopKit, чтобы помочь разработчикам быстрее создавать игры и развлечения.

Среди других мелких обновлений можно отметить то, что теперь вы можете менять расположение главного экрана вашего Vision Pro, зажав и удерживая его. Приложения для iPad на visionOS можно перемещать из папки "Совместимые приложения" и размещать в любом месте на главном экране. Внесены улучшения для просмотра видео в Safari. Вот объяснение Apple об этом: "Наслаждайтесь просмотром видео в Safari на действительно огромном экране, находясь в любой среде. Это потрясающий кинематографический опыт просмотра - с новым красивым свечением и отображением от экрана".

Первая бета-версия visionOS 2 уже доступна для тестировщиков, а полноценный релиз обновления будет выпущен для всех желающих осенью.