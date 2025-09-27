Microsoft надасть користувачам Windows 10 у Європейській економічній зоні додатковий рік оновлень безпеки безкоштовно. Це стало можливим після втручання правозахисної організації, яка змусила компанію відмовитися від спроби заробити на продовженні підтримки операційної системи.

Як європейцям вдалося отримати безкоштовні оновлення?

Основна підтримка Windows 10 завершується 14 жовтня, після чого користувачам для отримання оновлень безпеки доведеться платити за програмою Extended Security Updates (ESU). Однак для мешканців країн Європейської економічної зони цей додатковий рік буде безкоштовним. Такого рішення домоглася правозахисна організація Euroconsumers, розповідає 24 Канал з посиланням на Windows Central.

Спочатку Microsoft планувала піти на хитрість. Компанія хотіла надавати безкоштовний рік оновлень лише тим, хто активує службу резервного копіювання Windows Backup. Для її роботи потрібен обліковий запис Microsoft та хмарне сховище OneDrive.

Безкоштовний тариф OneDrive пропонує лише 5 ГБ простору, чого зазвичай недостатньо для зберігання документів та налаштувань системи. Таким чином, компанія розраховувала заробити на продажі платних тарифів.

У Euroconsumers назвали таку стратегію сумнівною та переконали Microsoft відмовитися від неї. Правозахисники повідомили, що раді рішенню компанії надати безкоштовний сервіс ESU, який не вимагатиме від користувачів резервного копіювання чи участі в програмі Microsoft Rewards.

Представник Microsoft підтвердив, що компанія змінить процес реєстрації, щоб відповідати місцевим вимогам та забезпечити безпечний доступ до оновлень.

Важливо! Ця пропозиція діє лише для споживачів у Європейській економічній зоні. Жителям інших країн доведеться заплатити 30 доларів за додатковий рік оновлень або використати тисячу балів у програмі Microsoft Rewards.

Споживачі отримають лише один додатковий рік підтримки – до 13 жовтня 2026 року, тоді як компанії можуть придбати продовження на термін до трьох років. Тепер Euroconsumers намагається переконати Microsoft продовжити цей термін і для звичайних користувачів.

Які версії Windows припинять отримувати оновлення?

Підтримка Windows 10 завершиться 14 жовтня 2025 року, після чого користувачі більше не отримуватимуть оновлення безпеки та технічну підтримку від Microsoft. Однак користувачі Windows 10 мають можливість безкоштовно продовжити підтримку ще на один рік.

Разом з тим Microsoft припиняє підтримку Windows 11 версії 23H2. Вона завершиться 11 листопада 2025 року, а користувачам рекомендується оновитися до новішої версії для отримання оновлень безпеки.