Свіже оновлення Windows 11 спричиняє збій у роботі панелі завдань

Останнє додаткове оновлення KB5037853 від Microsoft для Windows 11 спричинило значні проблеми з панеллю завдань. Проблеми спостерігаються у користувачів версій 23H2 та 22H2.

На початку останнього тижня травня Microsoft випустила додаткове оновлення KB5037853 для своєї операційної системи Windows 11. Це оновлення мало на меті покращити роботу Провідника і містило 32 додаткові виправлення, спрямовані на усунення відомих помилок. Однак незабаром після його випуску користувачі почали повідомляти про проблеми з роботою панелей завдань.

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У своїй заяві Microsoft визнала наявність проблеми, пояснивши:

Після встановлення цього оновлення ви можете зіткнутися з проблемами під час використання панелі завдань. Ви можете помітити, що панель завдань не працює належним чином, не реагує, зникає і знову з'являється.

Компанія також зазначила, що проблема може бути записана в розділі "Журнали Windows" журналу подій як помилка Event ID 1000.

Чому це важливо

Проблема з панеллю завдань є значним збоєм, оскільки вона є критично важливим компонентом інтерфейсу Windows, що забезпечує швидкий доступ до додатків і системних функцій. Користувачі висловили розчарування через цю несправність, оскільки вона перешкоджає їхній здатності ефективно використовувати свої комп'ютери.

Це не перший випадок, коли Microsoft стикається з проблемами, пов'язаними з останніми оновленнями.

Лише кілька днів тому компанія випустила кумулятивне оновлення KB5037849 для Windows 10 версії 22H2, яке також призвело до численних проблем. Користувачі повідомляли, що після встановлення оновлення ярлик Copilot мимовільно переміщувався при використанні декількох моніторів, а панель завдань не працювала належним чином у вертикальній орієнтації.

Крім того, оновлення порушувало роботу кешу Microsoft Connected Cache при використанні DHCP Option 235 і спричиняло помилку 0x80070520 при спробі змінити зображення профілю користувача.

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Microsoft працює над виправленням проблем з панеллю завдань, спричинених оновленням KB5037853. Тим часом користувачам, у яких виникли проблеми, рекомендується видалити оновлення або скористатися точками відновлення системи, щоб повернутися до попереднього стабільного стану. Компанія також закликає користувачів повідомляти про будь-які нові проблеми через центр зворотного зв'язку, який допомагає інженерам виявляти і вирішувати проблеми більш ефективно.