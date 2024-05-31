В начале последней недели мая Microsoft выпустила дополнительное обновление KB5037853 для своей операционной системы Windows 11. Это обновление имело целью улучшить работу Проводника и содержало 32 дополнительные исправления, направленные на устранение известных ошибок. Однако вскоре после его выпуска пользователи начали сообщать о проблемах с работой панелей задач.

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В своем заявлении Microsoft признала наличие проблемы, объяснив:

После установки этого обновления вы можете столкнуться с проблемами при использовании панели задач. Вы можете заметить, что панель задач не работает должным образом, не реагирует, исчезает и снова появляется.

Компания также отметила, что проблема может быть записана в разделе "Журналы Windows" журнала событий как ошибка Event ID 1000.

Почему это важно

Проблема с панелью задач является значительным сбоем, поскольку она является критически важным компонентом интерфейса Windows, обеспечивающим быстрый доступ к приложениям и системным функциям. Пользователи выразили разочарование из-за этой неисправности, поскольку она препятствует их способности эффективно использовать свои компьютеры.

Это не первый случай, когда Microsoft сталкивается с проблемами, связанными с последними обновлениями.

Всего несколько дней назад компания выпустила кумулятивное обновление KB5037849 для Windows 10 версии 22H2, которое также привело к многочисленным проблемам. Пользователи сообщали, что после установки обновления ярлык Copilot самопроизвольно перемещался при использовании нескольких мониторов, а панель задач не работала должным образом в вертикальной ориентации.

Кроме того, обновление нарушало работу кэша Microsoft Connected Cache при использовании DHCP Option 235 и вызывало ошибку 0x80070520 при попытке изменить изображение профиля пользователя.

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Microsoft работает над исправлением проблем с панелью задач, вызванных обновлением KB5037853. Тем временем пользователям, у которых возникли проблемы, рекомендуется удалить обновление или воспользоваться точками восстановления системы, чтобы вернуться к предыдущему стабильному состоянию. Компания также призывает пользователей сообщать о любых новых проблемах через центр обратной связи, который помогает инженерам выявлять и решать проблемы более эффективно.