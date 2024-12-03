У ChatGPT може з'явитися реклама, хоча Сем Альтман дуже її не любить

Судячи з усього, в ChatGPT можуть з'явитися рекламні оголошення. Компанія OpenAI вже нібито тестує її формати. Нова фінансова директорка Сара Фріар заявила, що стартап розглядає ідеї та роздумує над тим, де саме та коли її впровадити.

Деталей поки що небагато

Сара Фріар каже, що наразі компанія лише зважує рекламну бізнес-модель, але не має "активних планів щодо реклами". Це означає, що розробники ще самі не знають, як усе буде й коли може відбутися запуск, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Розробник ChatGPT досі покладався лише на підписку для підтримки розвитку своїх генеративних інструментів ШІ. Але вартість створення та обслуговування цих моделей вражаюче висока. Це і купівля величезної кількості потужного обладнання з найсучаснішими чипами, і підтримування роботи серверів, і величезні витрати енергії, і охолодження, і багато інших витрат.

Наразі в OpenAI інвестує, як видається, здебільшого Microsoft, чиї грошові вливання склали вже близько 13 мільярдів доларів. Apple, як очікувалось, теж повинна була стати великим інвестором, але згодом з'явилася інформація, що угоду скасовано. Тож компанії, яка не змогла домовитися про нові гроші, потрібне додаткове фінансування.

Цей крок виглядає незручним для засновника OpenAI Сема Альтмана. У нещодавній бесіді в Гарвардській школі бізнесу, коли його запитали, чи може компанія використовувати рекламу для розширення можливостей доступу, він відповів, що це буде "крайнім заходом".

Я не кажу, що OpenAI ніколи не розглядатиме рекламу, але мені вона не подобається в цілому, і я думаю, що реклама плюс ШІ викликає у мене певну тривогу,

– казав Альтман.

Судячи з усього, нова фінансова директорка Сара Фріар змогла переконати керівництво в необхідності додавання реклами.

Зараз важко сказати, якою вона буде: чи у форматі банерів з оголошеннями десь в інтерфейсі, чи вплітатиметься у відповіді ШІ, чи, наприклад, буде інтегрована в майбутню пошукову систему OpenAI, видаючи рекламовані посилання на запити користувачів, як це робить Google.