Деталей пока немного

Сара Фриар говорит, что сейчас компания только взвешивает рекламную бизнес-модель, но не имеет "активных планов по рекламе". Это означает, что разработчики еще сами не знают, как все будет и когда может состояться запуск, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Разработчик ChatGPT до сих пор полагался только на подписку для поддержки развития своих генеративных инструментов ИИ. Но стоимость создания и обслуживания этих моделей впечатляюще высока. Это и покупка огромного количества мощного оборудования с самыми современными чипами, и поддержка работы серверов, и огромные затраты энергии, и охлаждения, и многие другие расходы.

Сейчас в OpenAI инвестирует, как представляется, по большей части Microsoft, чьи денежные вливания составили уже около 13 миллиардов долларов. Apple, как ожидалось, тоже должна была стать крупным инвестором, но впоследствии появилась информация, что соглашение отменено. Поэтому компании, которая не смогла договориться о новых деньгах, нужно дополнительное финансирование.

Этот шаг выглядит неудобным для основателя OpenAI Сэма Альтмана. В недавней беседе в Гарвардской школе бизнеса, когда его спросили, может ли компания использовать рекламу для расширения возможностей доступа, он ответил, что это будет "крайней мерой".

Я не говорю, что OpenAI никогда не будет рассматривать рекламу, но мне она не нравится в целом, и я думаю, что реклама плюс ИИ вызывает у меня определенную тревогу,

– говорил Альтман.

Судя по всему, новый финансовый директор Сара Фриар смогла убедить руководство в необходимости добавления рекламы.

Сейчас трудно сказать, какой она будет: или в формате баннеров с объявлениями где-то в интерфейсе, или вплетаться в ответы ИИ, или, например, будет интегрирована в будущую поисковую систему OpenAI, выдавая рекламируемые ссылки на запросы пользователей, как это делает Google.