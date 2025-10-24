OpenAI купила компанію колишніх інженерів Apple: навіщо їм це потрібно

OpenAI придбала компанію Software Applications Incorporated, засновану колишніми розробниками Apple, які створили застосунок Workflow і функцію Shortcuts. Тепер їхній новий AI-проєкт Sky стане частиною ChatGPT, забезпечивши глибшу інтеграцію з macOS.

OpenAI оголосила про придбання компанії Software Applications Incorporated – розробників штучного інтелекту Sky. Цю команду заснували колишні працівники Apple Арі Вайнштейн і Конрад Крамер, які колись створили застосунок Workflow. Саме Workflow став основою функції Shortcuts, що сьогодні є в iOS, iPadOS і macOS. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OpenAI.

Навіщо OpenAI придбала творців Shortcuts і що таке Sky?

Workflow здобув популярність серед користувачів iPhone як інструмент автоматизації дій, а після придбання Apple у 2017 році був перетворений на системну функцію Shortcuts. Вайнштейн залишив Apple у 2023 році, а Крамер – ще у 2019-му. Після цього вони знову об’єдналися, щоб створити компанію Software Applications Incorporated і почати роботу над Sky – AI-асистентом для Mac.

Хоча Sky так і не вийшов офіційно, його описували як інтелектуального помічника, який може відповідати на запитання й виконувати завдання у будь-якому вікні macOS. OpenAI планує інтегрувати цю технологію у ChatGPT, щоб зробити свій асистент більш тісно пов’язаним із системними функціями Mac.

Усі члени команди Sky, включно з Вайнштейном, Крамером та кількома іншими колишніми працівниками Apple, приєднаються до OpenAI.

Ми завжди прагнули, щоб комп’ютери були інтуїтивними та гнучкими. Завдяки LLM ми нарешті можемо це реалізувати. Ми створили Sky, щоб допомагати людям думати й творити, і раді втілити це бачення разом з OpenAI,

– сказав співзасновник Арі Вайнштейн.

Це придбання відбулося наступного дня після того, як OpenAI представила ChatGPT Atlas – новий браузер, який конкурує з Safari та Chrome. Він уже вміє виконувати завдання замість користувача за допомогою функцій AI Operator, а технології Sky мають зробити цей процес ще природнішим і розумнішим.

Що вміє новий браузер Atlas від OpenAI?

OpenAI презентувала власний веббраузер Atlas, який поєднує штучний інтелект із новим підходом до пошуку в інтернеті. Під час презентації CEO компанії Сем Альтман заявив, що Atlas покликаний переосмислити саму ідею браузера – і фактично кинути виклик Google, чиї продукти десятиліттями домінують у мережі.

Проєкт Atlas давно обговорювали у Кремнієвій долині, але тепер стало очевидно, наскільки серйозно він може вплинути на позиції Google. Якщо навіть частина з понад 800 мільйонів користувачів ChatGPT перейде на Atlas, це означатиме втрату аудиторії для Chrome – а отже, і зменшення можливостей Google у сфері реклами та пошуку. Попри ранню стадію розвитку, Atlas виглядає як перший серйозний комерційний крок OpenAI у напрямку зростання прибутків. Якщо браузер справді зможе привабити користувачів і частково посунути Chrome, саме він може стати ключем до відповіді на головне питання — чи здатна компанія перетворити свої інновації в стабільний бізнес.