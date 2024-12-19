Відтепер спілкуватися з ChatGPT можна через стаціонарний телефон: як це працює

Серед усіх дивних новин, які ви могли б сьогодні прочитати, одна виділяється: ChatGPT тепер доступний для використання за допомогою... стаціонарного телефона. На перший погляд, кому взагалі це може бути потрібно? Але причина справді є. Ось головні деталі про те, як це взагалі працює.

ChatGPT без смартфона і комп'ютера

Для того, щоб зв'язатися з чат-ботом, користувачі можуть зателефонувати за номером 1-800-242-8478. Усі цифри після нулів обрані не випадково, оскільки вони відповідають розташуванню кожної букви слова "CHATGPT" на клавіатурі кнопкових мобільних телефонів. Тобто буква "C" – це двійка, "H" – на тій же кнопці, що й цифра чотири, і так далі. Тож фактично користувач дзвонитиме за номером 1-800-CHATGPT, повідомляє 24 Канал з посиланням на NeoWin.

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Як можна здогадатися, на іншому кінці відповість не людина, а голосовий режим чат-бота від OpenAI, який уже також доступний в застосунку на смартфоні.

Компанія каже, що місія OpenAI – зробити штучний інтелект корисним для всього людства, і частина цієї місії полягає в тому, щоб "зробити його максимально доступним для якомога більшої кількості людей", в тому числі й тих, хто взагалі не має сучасного смартфона.

Ви можете подумати: "Хто взагалі користується стаціонарними телефонами у 2024 році?" Насправді статистика показує, що близько 25% дорослого населення США все ще мають стаціонарні телефони, але реально ними користуються лише 5% населення. Люди похилого віку є найбільш вірогідною групою, яка користується ними, тож навряд чи можна очікувати, що вони будуть використовувати свій телефон таким способом для спілкування зі штучним інтелектом. Хоча, можливо, комусь буде дуже самотньо.

Хай там як, але OpenAI пропонує лише 15 хвилин дзвінків, після чого дзвінок просто завершується. Компанія зазначає, що може стягуватися стандартна плата за послуги оператора зв'язку. На жаль, така послуга, судячи з усього, доступна лише для американських користувачів, тобто з іншої країни здійснити такий дзвінок не вдасться.

Яку ж користь можна отримати від ШІ таким способом? Насправді не надто велику. В цілому досвід більш-менш ідентичний розширеному голосовому режиму, функції розмов у реальному часі в ChatGPT, за винятком мультимодальності. ChatGPT відповідає на питання, які користувачі йому ставлять, і може виконувати такі завдання, як переклад речення на іншу мову. Зрозуміло, що ви не зможете попросити його створити вам зображення, тому що немає способу його передати. Так само немає великого сенсу просити його згенерувати якийсь великий текст, оскільки потім його доведеться хіба що вручну переписувати, попросивши ШІ повільно озвучувати.

ChatGPT у WhatsApp

Починаючи з середи, ChatGPT також доступний у WhatsApp для тих, хто віддає перевагу текстовому спілкуванню зі штучним інтелектом. Це базовий обмін повідомленнями. Враховуючи, що це WhatsApp, ви не знайдете опцій кастомізації, які пропонуються в офіційному додатку ChatGPT.

Як і у випадку з ChatGPT у стаціонарному телефоні, вам не потрібен обліковий запис для використання ШІ у WhatsApp, але існує денний ліміт. Користувачі отримають повідомлення, коли вони наблизяться до цього ліміту, і тоді вони зможуть продовжити спілкування, завантаживши додаток ChatGPT або використовуючи ChatGPT через відповідний сайт.

OpenAI заявляє, що працює над додатковими функціями для інтеграції з WhatsApp, такими як аналіз зображень і пошук, але компанія не повідомила, коли вони будуть доступні.