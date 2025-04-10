OpenAI подає до суду на Маска через спроби серйозно зашкодити компанії

Компанія OpenAI подала позов проти Ілона Маска, звинувативши його у спробах нашкодити її бізнесу та просунути власний стартап xAI. У компанії вважають, що колишній співзасновник тепер використовує судові процеси та медіа, аби знизити інвестиційну привабливість OpenAI.

Позов був поданий цього тижня юристами OpenAI, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. У документі обсягом близько ста сторінок зазначається, що Маск використовує публічні звинувачення та судові позови, щоб ускладнити компанії залучення інвестицій.

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Зокрема, згадується спроба Маска придбати OpenAI за 97,4 мільярда у лютому. У компанії стверджують, що таким чином Маск навмисно сформував завищене уявлення про вартість OpenAI, що ускладнює переговори з потенційними інвесторами.

У позові також мовиться про те, що справжня мета таких дій – створення сприятливих умов для розвитку xAI – стартапу, який Маск заснував у 2023 році. Нещодавно xAI номінально поглинув соціальну мережу X, яку Маск придбав у 2022 році за 44 мільярда доларів. Аналітики оцінюють новостворену структуру щонайменше у 100 мільярдів доларів.

Минулого тижня OpenAI залучила 40 мільярдів доларів інвестицій від японської корпорації SoftBank. Ці кошти спрямовані на участь компанії у проєкті Stargate, що передбачає розвиток національної обчислювальної інфраструктури США. За оцінками експертів, після цієї угоди капіталізація OpenAI зросла до 300 мільярдів доларів.

У своєму позові компанія також побіжно згадує, що Маск нібито переконує інвесторів не підтримувати OpenAI. Раніше сам Маск звинувачував компанію у тому, що вона вимагає від своїх інвесторів зобов'язання не фінансувати конкурентів.