Голосовий режим вашого ChatGPT тепер може звучати як Санта

OpenAI продовжує представляти нові продукти та функції, плануючи робити це протягом 12 святкових днів. Учора вона показала дві майбутні можливості ChatGPT. Одна з них – це відеовведення, а друга – можливість демонстрації екрана під час голосової розмови з чат-ботом. Але поміж цих двох анонсів компанія знайшла час і для святкового настрою.

Привітайтеся з Сантою

Голосовий режим ChatGPT доступний уже кілька місяців. Він дозволяє вам безперервно говорити з чат-ботом, наче з живою людиною, не натискаючи щоразу на кнопку початку запису. Ви один раз запускаєте процес, а потім просто ведете бесіду про те, що хочете. Цей режим дозволяє навіть перебивати штучний інтелект, уточнювати питання просто посеред розмови та навіть переходити з однієї мови на іншу. За замовчуванням вам доступні на вибір кілька голосів, які ви можете встановити при першому використанні, а потім змінити у будь-який момент у налаштуваннях. Тепер до цих голосів додається Санта Клаус, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Mac.

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Для того, щоб скористатися функцією, оновіть ваш застосунок ChatGPT на смартфоні. Відкривши його вперше після оновлення, ви побачите, що кнопка запуску голосового режиму, яка знаходиться у нижньому правому куті смартфона, перетворилася на сніжинку. Після натискання на неї, вам відкриється вікно вибору голосу, де ви можете прослухати його, а потім підтвердити або скасувати вибір. Якщо вам не до вподоби голос Санти, просто свайпніть на інший та виберіть те, що бажаєте.



Нова іконка для голосового режиму / Фото OpenAI

Крім голосу, святковий режим перетворює голосову сферу ChatGPT у центрі екрана на своєрідну снігову кулю.



Новий інтерфейс голосового режиму / Фото OpenAI

Кожна розмова з ChatGPT Santa за замовчуванням стає тимчасовою, не впливаючи на історію чату або пам'ять.

Голос Санти з'явився вже по всьому світу і доступний також українською мовою. Поговорити з ним можна буде до початку січня.

Демонстрація функції голосу Санти починається з сьомої хвилини: відео

Що ще

Наступна функція, яка з’явиться після свят, – це відео в голосовому режимі. Поки що ви не зможете випробувати цю можливість, але згодом, розпочавши живу розмову з ChatGPT, ви зможете бачити піктограму відео в нижньому лівому куті. Вона дозволить увімкнути камеру й показати штучному інтелекту в голосовому режимі те, що ви бачите, щоб не потрібно було описувати щось, що ви бачите, і щодо чого потребуєте підказок.

Якщо ви торкнетеся меню з трьома крапками та виберете "Поділитися екраном", то покажете йому те, що відбувається на смартфоні, щоб отримати також підказки і відповіді щодо якогось контенту чи даних.