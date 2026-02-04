OpenAI може інвестувати в компанії, які роблять ліки за допомогою ШІ

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія розглядає можливість фінансової участі в проєктах зі створення ліків і терапій за допомогою штучного інтелекту. Йдеться про інвестиції або покриття витрат на ШІ в обмін на частку від майбутніх відкриттів.

OpenAI може змінити підхід до співпраці з компаніями, які використовують її штучний інтелект у сфері фармацевтики та медицини. Про це розповів генеральний директор компанії Сем Альтман під час AI-конференції Cisco Systems у Сан-Франциско. Про це пише Bloomberg.

Чи стане OpenAI інвестором у медичні розробки?

За його словами, OpenAI теоретично готова інвестувати в компанії або компенсувати їм витрати на використання моделей штучного інтелекту, якщо ті застосовують технології для відкриття нових препаратів або методів лікування. В обмін компанія могла б отримувати роялті з результатів таких досліджень.

Альтман наголосив, що наразі OpenAI не має подібних партнерств і не реалізує таку модель на практиці. Водночас він вважає, що майбутні наукові прориви за участю ШІ вимагатимуть значних фінансових ресурсів, і в окремих випадках компанія може бачити себе не лише постачальником технологій, а й інвестором.

Він також уточнив, що OpenAI не претендуватиме на частку результатів у випадках, коли клієнти просто користуються моделями через API. У таких сценаріях усі відкриття залишаються за компаніями-розробниками.

Як пише Tech in Asia, коментарі Альтмана проливають світло на можливі механізми монетизації наукових досягнень, отриманих за допомогою ШІ. Раніше, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, фінансова директорка OpenAI Сара Фраєр уже припускала, що компанія може отримувати частину доходу від відкриттів, зроблених із використанням її програмного забезпечення.

Загалом OpenAI та її конкуренти, зокрема Google від Alphabet і Anthropic, дедалі активніше фокусуються на застосуванні штучного інтелекту в науці й медицині. Йдеться як про прискорення досліджень нових ліків, так і про аналіз персональних медичних даних.