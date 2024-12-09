Штучний інтелект OpenAI керуватиме бойовими дронами

Ми вже деякий час знаємо, що OpenAI відмовилась від своєї власної обіцянки не співпрацювати з урядом та армією для, наприклад, створення зброї. Не так давно компанія підтвердила свій контракт з Пентагоном, дозволивши військовим користуватися ChatGPT. Тепер вона подалася в розробку дронів-убивць.

Як це буде

Новий контракт OpenAI підписала з оборонною компанією Anduril, започаткованою в 2017 році. Назва виробника походить від меча, який фігурував у "Володарі перснів". Його співзасновником є Палмер Лакі, відомий за стартапом у сфері віртуальної реальності Oculus VR, який він у якийсь момент продав Facebook, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wired.

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Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у своїй заяві про нове партнерство згадав про важливість безпілотників для сучасного світу, який постав перед питанням виживання демократії:

OpenAI створює ШІ, щоб принести користь якомога більшій кількості людей, і підтримує зусилля США, спрямовані на те, щоб ця технологія захищала демократичні цінності. Наше партнерство з Anduril допоможе гарантувати, що технологія OpenAI захистить військовослужбовців США, а також допоможе спільноті національної безпеки зрозуміти та відповідально використовувати цю технологію, щоб забезпечити безпеку та свободу наших громадян,

– каже Альтман.

Своєю чергою, Брайан Шимпф, співзасновник і генеральний директор Anduril, зазначив, що моделі штучного інтелекту GPT допоможуть компанії вдосконалити свої системи протиповітряної оборони, зробивши бойові безпілотники, які компанія вже випробувала в Україні, розумнішими та швидшими.

Шимпф каже, що нові рішення дозволять військовим і розвідникам приймати швидші й точні рішення в ситуаціях високого тиску.



Дрон Fury все ще знаходиться на ранній стадії розробки. Його створюють разом із оборонною компанією General Atomics. Саме він повинен стати першим БПЛА, який отримає інтеграцію зі штучним інтелектом від OpenAI / Фото Міністерство оборони США

Політика різко міняється

В інтерв'ю Wired колишній співробітник OpenAI, який побажав залишитися анонімним, сказав практично те саме: моделі штучного інтелекту компанії OpenAI допоможуть Anduril "швидше й точніше оцінювати загрози від безпілотників, надаючи операторам інформацію, необхідну для прийняття кращих рішень, залишаючись при цьому поза небезпекою".

До цього OpenAI забороняла будь-яке використання своїх моделей у "військових цілях" або для "розробки зброї". Однак після того, як у січні різні ЗМІ повідомили, що ця політика була скасована, компанія оголосила в Давосі, що надаватиме Пентагону інструменти кібербезпеки. Цей момент, як писали тоді журналісти, дещо занепокоїв співробітників фірми, але не призвів до відкритого протесту, як це було, наприклад, з працівниками Google, які раніше вимагали припинити співпрацю з Ізраїлем.

На той час компанія говорила, що партнерство з Пентагоном відповідає її внутрішній політиці надання послуг і воно "не передбачає використання технологій для розробки систем, призначених для завдання шкоди іншим". Цього разу таких коментарів уже немає, оскільки зрозуміло, що після інтеграції ШІ в технології Anduril, дрони будуть повністю залучені у військову справу.