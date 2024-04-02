ChatGPT тепер можна використовувати без реєстрації: як це працює

У понеділок OpenAI відкрила доступ до ChatGPT для користувачів без облікового запису. Компанія описала цей крок як частину своєї місії "зробити такі інструменти, як ChatGPT, широко доступними, щоб люди могли відчути переваги штучного інтелекту".

Це також дасть компанії більше навчальних даних від тих осіб, що користуватимуться ШІ, не відмовляючись від збору статистики й діалогів, а також врешті може підштовхнути до створення облікових записів і підписки на покращений доступ до GPT-4 замість старої моделі GPT-3.5, яку отримують безкоштовні користувачі.

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Деталі

Ми протестували миттєвий доступ і він дійсно працює. Система дозволяє розпочати нову розмову з GPT-3.5 без жодних даних для входу. З'являється стандартний екран чат-бота "Чим я можу вам допомогти сьогодні?", з додатковими кнопками для реєстрації або входу.

OpenAI каже, що, тому перевірте пізніше, якщо ви ще не бачите цієї опції.

Компанія заявляє, що додала додаткові засоби захисту для користувачів без облікових записів, включаючи блокування підказок і генерації зображень у більшій кількості категорій, ніж для користувачів, які увійшли в систему.

Представник OpenAI каже, що при розробці цієї функції було враховано, що користувачі GPT-3.5, які не ввійшли в систему, потенційно можуть створювати нові загрози. Тому для них існуватимуть ці обмеження. Він також додав, що команди, відповідальні за виявлення і припинення зловживань моделями штучного інтелекту, брали участь у створенні нової функції. Вони внесуть відповідні корективи, якщо виникнуть несподівані загрози. Звісно, все, що ШІ блокував раніше для зареєстрованих користувачів, він блокуватиме й для анонімних, як описано в API модерації.

Ви можете відмовитися від збору даних з ваших діалогів, щоб компанія надалі не навчала ChatGPT на ваших бесідах із ботом. Для цього натисніть на маленький знак питання праворуч від текстового поля (унизу), потім виберіть Налаштування і вимкніть перемикач "Покращити модель для всіх".

За даними OpenAI, щотижня ChatGPT використовують понад 100 мільйонів людей у 185 країнах світу. Це приголомшливі цифри для 18-місячного сервісу від компанії, про яку ще два роки тому багато хто не чув. Сьогоднішній крок дає тим, хто вагається щодо створення облікового запису, стимул випробувати чат-бота, що змінює світ.