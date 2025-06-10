OpenAI випустила нову модель штучного інтелекту o3-pro, але в неї відразу ж почалися проблеми

OpenAI представила нову вдосконалену модель штучного інтелекту під назвою o3-pro, яка мала б перевершити попередників у точності й продуктивності. Але з моменту запуску вона зіштовхнулась із низкою технічних обмежень.

Потужніший ШІ з обмеженнями

OpenAI офіційно представила модель o3-pro – покращену версію свого ШІ o3, що була створена для покрокового міркування. Такий підхід дозволяє краще працювати з математикою, фізикою, програмуванням і текстами. За словами компанії, o3-pro є найефективнішою моделлю зі всіх, які вона коли-небудь створювала, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Модель стала доступною для користувачів ChatGPT Pro та Team з вівторка, замінивши попередню o1-pro. Користувачі планів Enterprise і Edu зможуть почати користуватися новою моделлю через тиждень. Також вона доступна через API, вартість використання якого становить 20 доларів за мільйон вхідних токенів і 80 доларів за мільйон вихідних. Один мільйон вхідних токенів приблизно дорівнює 750 тисячам слів.

У тестах OpenAI o3-pro стабільно обганяє o3 у всіх категоріях, включно з наукою, програмуванням, освітніми завданнями, бізнесом і написанням текстів. За словами розробників, рецензенти високо оцінили ясність, точність і здатність моделі дотримуватись інструкцій.

Модель отримала доступ до широкого інструментарію: вона може аналізувати документи, працювати з візуальними даними, шукати інформацію онлайн, використовувати Python і персоналізувати відповіді завдяки пам’яті.

o3-pro демонструє сильні результати в бенчмарках. У тесті AIME 2024 на математичні навички модель перевершила Google Gemini 2.5 Pro. У ще одному випробуванні – GPQA Diamond, що оцінює наукові знання на рівні PhD, o3-pro перевершила найкращу модель Anthropic Claude 4 Opus.

Проблеми одразу після запуску

Попри високі результати в тестах, OpenAI визнала, що o3-pro працює повільніше за попередню o1-pro. Також o3-pro не підтримує генерацію зображень і не працює з Canvas – робочим простором на базі ШІ, який OpenAI раніше інтегрувала в інші свої моделі.

Крім того, майже відразу після запуску компанія вимкнула можливість створення нових чатів з цією моделлю через неназвану технічну проблему, тож фактично можна сказати, що o3-pro поки недоступна. OpenAI пообіцяла виправити ситуацію швидко.