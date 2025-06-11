Более мощный ИИ с ограничениями

OpenAI официально представила модель o3-pro – улучшенную версию своего ИИ o3, что была создана для пошагового рассуждения. Такой подход позволяет лучше работать с математикой, физикой, программированием и текстами. По словам компании, o3-pro является самой эффективной моделью из всех, которые она когда-либо создавала, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Модель стала доступной для пользователей ChatGPT Pro и Team со вторника, заменив предыдущую o1-pro. Пользователи планов Enterprise и Edu смогут начать пользоваться новой моделью через неделю. Также она доступна через API, стоимость использования которого составляет 20 долларов за миллион входящих токенов и 80 долларов за миллион исходящих. Один миллион входных токенов примерно равен 750 тысячам слов.

В тестах OpenAI o3-pro стабильно обгоняет o3 во всех категориях, включая науку, программированием, образовательными задачами, бизнесом и написанием текстов. По словам разработчиков, рецензенты высоко оценили ясность, точность и способность модели следовать инструкциям.

Модель получила доступ к широкому инструментарию: она может анализировать документы, работать с визуальными данными, искать информацию онлайн, использовать Python и персонализировать ответы благодаря памяти.

o3-pro демонстрирует сильные результаты в бенчмарках. В тесте AIME 2024 на математические навыки модель превзошла Google Gemini 2.5 Pro. В еще одном испытании – GPQA Diamond, оценивающем научные знания на уровне PhD, o3-pro превзошла лучшую модель Anthropic Claude 4 Opus.

Проблемы сразу после запуска

Несмотря на высокие результаты в тестах, OpenAI признала, что o3-pro работает медленнее предыдущей o1-pro. Также o3-pro не поддерживает генерацию изображений и не работает с Canvas – рабочим пространством на базе ИИ, который OpenAI ранее интегрировала в другие свои модели.

Кроме того, почти сразу после запуска компания отключила возможность создания новых чатов с этой моделью из-за неназванной технической проблемы, так что фактически можно сказать, что o3-pro пока недоступна. OpenAI пообещала исправить ситуацию быстро.