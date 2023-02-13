Лише найважливіше: ChatGPT в Opera скорочуватиме довгі статті для зручності

Opera, норвезька компанія-розробник браузерів, революціонізує досвід перегляду веб-сторінок завдяки новітній інтеграції технології штучного інтелекту. Компанія оголосила про плани додати нову функцію "скорочення" на основі ChatGPT. Вона відображатиметься в бічній панелі браузера. Ця функція надає користувачам короткий зміст статей і веб-сторінок, забезпечуючи швидкий і стислий огляд.

Як повідомляє 24 Канал, компанія вирішила інтегрувати інструменти штучного інтелекту в браузер Opera слідом за технологічними гігантами Microsoft і Google. Нещодавно Microsoft представила оновлений пошук Bing та браузер Edge з новими функціями штучного інтелекту.

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На початку минулого тижня Google також продемонстрував свого пошукового бота Bard, який працює на основі ШІ тож в Opera зрозуміли в якому напрямку потрібно рухатися, щоб залишатися актуальним інструментом.

Нова функція браузера Opera

Керівник відділу стратегічного партнерства та екосистеми штучного інтелекту Opera Пер Веттердал (Per Wetterdal) заявив:

Ми раді бачити швидке розгортання програм для розробників таких рішень, як, наприклад, Google Bard, і починаємо створювати і впроваджувати нові можливості для веб-перегляду, які не так давно здавалися недосяжними.

Хоча функція "скорочення" ще не доступна широкому загалу, Ян Стендел, віце-президент з маркетингу та комунікацій Opera, заявив, що вона "дуже скоро з'явиться в браузерах". Компанія також працює над іншими функціями зі штучним інтелектом, які мають на меті "покращити" досвід перегляду веб-сторінок, і планує додати "популярні контент-сервіси зі штучним інтелектом на бічну панель".

Нова функція браузера Opera: дивіться на відео

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Користувачі Opera зрадіють

Повний обсяг того, що це може означати для користувачів, ще належить з'ясувати, але очевидно, що Opera прагне поліпшити досвід перегляду веб-сторінок за допомогою технології штучного інтелекту.

Варто зазначити, що функція на папері виглядає справді корисно, адже вона потенційно може заощадити користувачам час відображаючи найбільш потрібну та важливу інформацію, звісно, якщо вона працюватиме належним чином без помилок та збоїв.