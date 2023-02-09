В рамках нещодавньої презентації представники Google показали кілька прикладів роботи алгоритму Bard у пошуковій системі Google. Наприклад, під час демонстрації чат-бота попросили надати інформацію про переваги та недоліки купівлі електромобіля та допомогти спланувати поїздку до Північної Каліфорнії.

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Фатальна помилка

Водночас в рамках презентації Bard запитали про які нові відкриття космічного телескопа імені Джеймса Вебба варто розповісти 9-річній дитині. Чат-бот згенерував перелік фактів в якому знайшли помилку: "Джеймс Вебб зробив першу в історії фотографію екзопланети за межами Сонячної системи", що не відповідає дійсності.

Варто зазначити, що такі фактичні помилки притаманні й іншим чат-ботам таким, як ChatGPT і це добре відомо, однак Google не на руку зіграло те, що така помилка була виявлена під час презентації можливостей Bard.

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На це моментально відреагував ринок – акції Alphabet (материнська компанія Google) обвалилися на 9%, що еквівалентно втраті 100 мільярдів доларів. Однак стверджувати, що таке падіння викликала одна єдина помилка алгоритму буде неправильно.

Падіння ціни акцій Alphabet свідчить про те, що інвестори очікували більшого від презентації Google, особливо в умовах зростаючої конкуренції з боку Microsoft. Хоча значні інвестиції Microsoft у розробку алгоритмів штучного інтелекту допомагають посилити конкуренцію з Google на ринку пошуку, аналітики сходяться до думки, що пройде ще багато часу, перш ніж софтверний гігант досягне значних успіхів у цій сфері.

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Грандіозне оновлення пошуку

Варто наголосити, що анонсовані продукти та функції Google є найбільшим оновленням за останні 20 років. Ключова деталь у тому, що нові функції на базі штучного інтелекту інтегровані у низку різноманітних продуктів, зокрема картографічний сервіс, перекладач та застосунок Lens.

Чат-бот Bard базується на великій мовній моделі для діалогових додатків (LaMDA). На цьому етапі чат-бот буде доступний обмеженій кількості "довірених користувачів" в рамках закритої програми тестування. Після завершення цього процесу Google обіцяє зробити Bard загальнодоступним.