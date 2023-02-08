Microsoft почала з банального і пафосного – розповіла, що принципи та парадигма пошуку інформації в інтернеті залишалися незмінними протягом 20 років. Представники компанії висунули цікаву тезу, що більша частина пошукових запитів не приводять користувачів до інформації, яка їм потрібна.

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Як повідомляє 24 Канал, саме тому, на думку Microsoft, використання штучного інтелекту змінить ситуацію та позитивно вплине на користувацький досвід.

Що таке "Новий Bing"

Для багатьох користувачів може бути несподіванкою, що Microsoft має власну пошукову систему Bing, яка займає вкрай малу частку ринку. Ймовірно, саме тому компанія вирішила вдатися до такого кардинального кроку, адже їй фактично немає чого втрачати.

Після інтеграції з ChatGPT пошуковик отримав функції інтелектуального чат-бота, завдяки чому користувачі зможуть ставити запитання і отримувати на них відповіді людською мовою. Основою цієї функції стала оновлена мовна модель, яка була створена розробниками з Open AI і використовувалася раніше в чат-боті ChatGPT.

Мовиться про поліпшену версію моделі GPT-3.5, яку в Microsoft назвали Prometheus Model. Цей алгоритм потужніший за звичайний GPT-3.5, а пошукова система, яка використовує його, може швидше знаходити релевантну інформацію і надавати користувачеві розгорнуті відповіді на його запитання з посиланнями.

На що здатна оновлена пошукова система

У рамках демонстрації Microsoft показала оновлений Bing, що відображає звичні результати пошуку поруч з анотаціями, а також інтерфейс чату, призначений для взаємодії з ШІ-алгоритмом. Розробники показали кілька прикладів на наочних пошукових запитах, зокрема за кулінарними рецептами, порадами мандрівникам, підбором меблів тощо.

В одній з демонстрацій Bing попросили "створити маршрут на кожен день п'ятиденної поїздки до Мексики", після чого було отримано опис маршруту і посилання на джерела інформації, які використовувалися для його формування.

Компанія оголосила, що нова версія Bing стане доступна в день презентації для обмеженої кількості користувачів, але найближчим часом доступність буде розширюватися. При цьому вони зможуть робити лише обмежену кількість запитів у новій пошуковій системі, а також отримають можливість зареєструватися для отримання повного доступу до можливостей нового Bing у майбутньому.

Як змінився браузер Edge

На додаток до нового інтерфейсу Bing розробники представили дві ШІ-функції браузера Edge. Мовиться про інструменти "Чат" і "Твір", які з'являться в бічній панелі інтернет-оглядача.

Функція "Чат" дасть змогу резюмувати веб-сторінку або документ, які переглядаються, ставити запитання за змістом тексту. Функція "Твір" працює як помічник з написання повідомлень, наприклад, електронних листів або постів у соцмережах, а також дає змогу створювати тексти на основі кількох початкових запитів.

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Як скористатися новими функціями Edge та Bing

Пошуковик Microsoft Bing із вбудованим ChatGPT став доступний звичайним користувачам, але з обмеженнями.

На головній сторінці Bing користувачам пропонується кілька прикладів пошукових запитів, які можна випробувати. Натиснувши на них, користувач потрапить на сторінку пошуку Bing із традиційним списком результатом ліворуч і вікном чату праворуч із відповіддю, згенерованою ШІ. Наприклад, можна попросити Bing створити вегетаріанське меню з трьох страв для шести осіб із шоколадним десертом або підказати ідею виробу з картонних коробок для дитини. Пошук за власним запитом поки що дає тільки традиційні результати пошуку Bing.

Також пошуковик має функцію чату з ШІ-ботом, але доступна вона поки що не всім. Приєднатися до списку очікування можна тут. Microsoft каже, що користувачі, які увійшли у свій обліковий запис Microsoft, встановили налаштування Microsoft за замовчуванням на своєму ПК і завантажили застосунок Bing, отримають пріоритет.

Найближчими тижнями Microsoft планує надати доступ до ШІ-пошуку мільйонам людей, а також запустити мобільну версію. У повідомленні в блозі про розгортання нового пошуковика Microsoft каже, що "рада представити нові Bing і Edge у реальному світі, щоб отримати критичні відгуки, необхідні для поліпшення наших моделей у міру масштабування".