В рамках недавней презентации представители Google показали несколько примеров работы алгоритма Bard в поисковике Google. Например, во время демонстрации чат-бота попросили предоставить информацию о преимуществах и недостатках покупки электромобиля и помочь спланировать поездку в Северную Калифорнию.

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Роковая ошибка

В то же время в рамках презентации Bard спросили о каких новых открытиях космического телескопа имени Джеймса Уэбба стоит рассказать 9-летнему ребенку. Чат-бот сгенерировал перечень фактов в котором обнаружили ошибку: "Джеймс Уэбб сделал первую в истории фотографию экзопланеты за пределами Солнечной системы", не соответствующую действительности.

Стоит отметить, что такие фактические ошибки присущи и другим чат-ботам, таким как ChatGPT, и это хорошо известно, однако Google не на руку сыграло то, что такая ошибка была обнаружена во время презентации возможностей Bard.

Как Google потеряла миллиарды долларов

На это моментально отреагировал рынок – акции Alphabet (материнская компания Google) обвалились на 9%, что эквивалентно потере 100 миллиардов долларов. Однако утверждать, что такое падение вызвало одно единственное заблуждение алгоритма будет неправильно.

Падение цены акций Alphabet свидетельствует о том, что инвесторы ожидали большего от презентации Google, особенно в условиях растущей конкуренции со стороны Microsoft. Хотя значительные инвестиции Microsoft в разработку алгоритмов искусственного интеллекта помогают усилить конкуренцию с Google на рынке поиска, аналитики сходятся в мысли, что пройдет еще много времени, прежде чем софтверный гигант достигнет значительных успехов в этой сфере.

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Грандиозное обновление поиска

Следует отметить, что анонсированные продукты и функции Google являются наибольшим обновлением за последние 20 лет. Ключевая деталь состоит в том, что новые функции на основе искусственного интеллекта интегрированы в ряд различных продуктов, в том числе картографический сервис, переводчик и приложение Lens.

Чат-бот Bard основан на большой языковой модели для диалоговых приложений (LaMDA). На этом этапе чат-бот будет доступен ограниченному количеству "доверенных пользователей" в рамках закрытой программы тестирования. После завершения этого процесса Google обещает сделать Bard общедоступным.