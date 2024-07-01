Neuralink скасувала другу операцію з імплантації чипа у мозок через страх за здоров'я пацієнта

Компанія Ілона Маска, Neuralink, яка займається розробкою інтерфейсів "мозок-комп'ютер", скасувала заплановану операцію з імплантації чипа у мозок для другого пацієнта через його проблеми зі здоров'ям. Операцію мали провести ще минулого понеділка, але стан пацієнта був визнаний непридатним для проведення процедури.

Генеральний директор Неврологічного інституту Барроу Майкл Лоутон підтвердив скасування операції в телефонному інтерв'ю виданню. За його словами, у пацієнта були проблеми зі здоров'ям, які зробили операцію неможливою в запланований час.

А тим часом Перший пацієнт Neuralink розповів Джо Рогану про можливості та безпеку мозкового чипа

Очікується, що наступного кандидата на участь у програмі клінічних випробувань Neuralink прооперують у липні в лікарні Барроу.

Вибір правильного пацієнта для такого дослідження дуже важливий. Всі, хто бере в ньому участь, як клінічно, так і хірургічно, зобов'язані провести процедуру належним чином,

– наголосив Лоутон.

Що відомо про пацієнта Neuralink

Пацієнт, операцію якого скасували, страждає на бічний аміотрофічний склероз (БАС), також відомий як хвороба Лу Геріга. БАС – невиліковне захворювання, яке викликає дегенерацію нервових клітин спинного і головного мозку, що в підсумку призводить до повного паралічу м'язів.

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Затверджена програма клінічних випробувань Neuralink передбачає проведення операцій трьом пацієнтам, а попередня фаза планується завершити у 2026 році. Перший пацієнт, Ноланд Арбо, повідомив, що імплантат значно покращив якість його життя.