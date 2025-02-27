OPPO презентує нову серію смартфонів Reno13 з оновленим дизайном і функцією ШI-фотографії

Нова серія смартфонів OPPO Reno13 зі штучним інтелектом пропонує флагманські функції та покращену продуктивність, але націлюється на ширшу аудиторію завдяки нижчій ціні. Ось головне, що пропонують новинки.

Характеристики

Компанія каже, що серія Reno13 "натхненна величними крилами метеликів". Вона має новий дизайн і кольори. Так, Reno13 Pro 5G доступний у фірмових кольорах "Лавандовий Метелик" та "Графітовий Сірий", а Reno13 5G – у кольорах "Діамантовий Метелик" і "Оксамитовий Сапфір". Безшовна задня панель обох смартфонів виготовлена з монолітного формованого скла. Компанія називає його "міцним", однак точні показники його міцності невідомі. Рамка з аерокосмічного алюмінію забезпечує на 200% більше пружності, ніж пластикова, а також на 20% кращу стійкість до вигину та на 36% кращу стійкість до падінь, пише 24 Канал.

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Компанія каже, що обидві моделі пропонують оптимальний баланс між легкістю конструкції та міцністю.

Reno13 Pro 5G важить 195 грамів при товщині 7,55 міліметра.

Reno13 5G важить 181 грам при товщині 7,24 міліметра у кольорі "Діамантовий Метелик" і 7,29 міліметра для кольору "Оксамитовий Сапфір".

Модель Pro має "надзвичайно вузькі рамки" на екрані Infinite View, але точні розміри рамок не вказуються. За рендерами не можна сказати, що вони тонші, ніж, наприклад, у iPhone.

І Reno13 Pro 5G, і Reno13 5G оснащені OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K з підтримкою частоти оновлення 120 Гц і співвідношенням екрану до корпусу 93,8% і 93,4% відповідно. Обидва дисплеї також сертифіковані для HDR10+, Amazon HD&HDR та Netflix HD&HDR.



OPPO Reno13 Pro 5G та Reno13 5G / Фото OPPO

Фотозйомка

OPPO каже, що в новому покоління прокачала мобільну фотографію завдяки низці потужних функцій штучного інтелекту.

AI Livephoto "переосмислює динамічну фотографію" завдяки зображенням високої чіткості в поєднанні з "винятковою плавністю та стабільністю зйомки". Використовуючи стабілізацію OIS і технологію динамічного розширення кадру, ця функція мінімізує розмиття кадру, одночасно підвищуючи різкість зображення, створюючи один з найбільш плавних і надійних способів зйомки в Livephoto.

"переосмислює динамічну фотографію" завдяки зображенням високої чіткості в поєднанні з "винятковою плавністю та стабільністю зйомки". Використовуючи стабілізацію OIS і технологію динамічного розширення кадру, ця функція мінімізує розмиття кадру, одночасно підвищуючи різкість зображення, створюючи один з найбільш плавних і надійних способів зйомки в Livephoto. Повний набір інструментів для пост-редагування та творчого вдосконалення , включаючи ефекти макіяжу та фільтри, а також технологія Pro XDR надають додаткову свободу для зйомки.

, включаючи ефекти макіяжу та фільтри, а також технологія Pro XDR надають додаткову свободу для зйомки. Ще одна абсолютно нова функція серії Reno13 – AI Motion , яка використовує передову технологію генеративного штучного інтелекту для перетворення нерухомих зображень на трисекундні відео з якістю майже 2K. Додаючи до фотографій живі ефекти мікроруху або сповільненої анімації, як-от зоряне небо чи жваві вулиці, AI Motion може перетворити будь-яку фотографію на динамічне живе фото без жодних професійних навичок редагування.

, яка використовує передову технологію генеративного штучного інтелекту для перетворення нерухомих зображень на трисекундні відео з якістю майже 2K. Додаючи до фотографій живі ефекти мікроруху або сповільненої анімації, як-от зоряне небо чи жваві вулиці, AI Motion може перетворити будь-яку фотографію на динамічне живе фото без жодних професійних навичок редагування. Окрім цих функцій, редактор зі штучним інтелектом серії Reno13 пропонує набір інструментів, які перетворюють звичайні знімки на зображення професійного рівня.

AI Clarity Enhancer підвищує чіткість віддалених пейзажів, щоб навіть віддалені об'єкти, такі як ландшафти або архітектурні деталі, виглядали максимально чіткими.

підвищує чіткість віддалених пейзажів, щоб навіть віддалені об'єкти, такі як ландшафти або архітектурні деталі, виглядали максимально чіткими. Функція AI Unblur повертає чіткість раніше розмитим фотографіям.

повертає чіткість раніше розмитим фотографіям. Функція AI Reflection Remover усуває відблиски на склі, дозволяючи користувачам знімати пейзажі через вікно з мінімальними втратами.

Серія Reno13 також робить великий крок в усуненні бар'єрів сумісності між різними екосистемами смартфонів. Завдяки новій функції Tap-to-Share, ці телефони є одними з перших пристроїв Android, які підтримують прямий обмін живими фотографіями з пристроями iOS (з підтримкою NFC), а підтримка обміну живими фотографіями зі штучним інтелектом через популярні соціальні мережі, включаючи TikTok, Instagram і WhatsApp, робить обмін контентом між друзями, родиною та підписниками простішим, ніж будь-коли.

Що стосується характеристик камери, то Reno13 Pro 5G може похвалитися 50-мегапіксельною основною камерою (Sony IMX890), 50-мегапіксельною телефотокамерою з 3,5-кратним оптичним зумом, 8-мегапіксельною надширококутною камерою та 50-мегапіксельною селфі-камерою.

На Reno13 Pro 5G і Reno13 5G як фронтальна, так і основна камери підтримують запис відео з роздільною здатністю 4K Ultra Clear, що в чотири рази чіткіше, ніж стандартне Full-HD відео, і наповнене більш насиченими деталями.

Ще більше штучного інтелекту

Серія Reno13 також пропонує такі функції штучного інтелекту, як Документи – окремий додаток для професіоналів, що дозволяє узагальнювати, редагувати текст або витягувати діаграми для редагування безпосередньо в документі за допомогою штучного інтелекту.

– окремий додаток для професіоналів, що дозволяє узагальнювати, редагувати текст або витягувати діаграми для редагування безпосередньо в документі за допомогою штучного інтелекту. Тим часом AI Assistant для нотаток пропонує інструменти для форматування, редагування, розширення вмісту та зміни стилю на основі штучного інтелекту.

для нотаток пропонує інструменти для форматування, редагування, розширення вмісту та зміни стилю на основі штучного інтелекту. Ці можливості доповнюються оновленим AI Toolbox 2.0, який включається через бічну панель і пропонує перевірку орфографії в режимі реального часу, переклади, переписування тексту та підказки кількома мовами на основі інтелектуального розуміння поточного завдання користувача.

Захист від води

Завдяки захисту від води та пилу IP69 для обох моделей, серія Reno13 може витримувати бризки води температурою до 80 градусів і занурюватись у воду на глибину до 2 метрів на 30 хвилин, що, як пише компанія, дозволяє пропонувати підводну фото- та відеозйомку без необхідності використання зовнішніх водонепроникних чохлів або аксесуарів.

Усі моделі оснащені спеціальним режимом підводної зйомки з незалежним налаштуванням кольору для отримання реалістичних знімків без спотворень, а також фізичним керуванням за допомогою кнопок для легкої роботи під водою.

Крім того, вдосконалений механізм дренажу одним натисканням кнопки витісняє воду з пристрою за лічені секунди, підтримуючи оптимальну продуктивність.



Приклад підводної зйомки на OPPO Reno13 / Фото OPPO

Процесор та ігрова продуктивність

Обидва смартфони отримали процесор MediaTek Dimensity 8350. Він виготовляється за 4-нанометровим техпроцесом і має 8-ядерний CPU з тактовою частотою до 3,35 ГГц, що забезпечує приріст продуктивності на 20% при одночасному зниженні пікового енергоспоживання на 30% порівняно з попереднім поколінням.

Компанія обіцяє "виняткову продуктивність при високій енергоефективності, забезпечуючи більш плавний і гнучкий ігровий процес, фотозйомку високої чіткості та надійну підтримку просунутих функцій штучного інтелекту".

Ігрові можливості також були покращені завдяки мультисистемі охолодження зі збільшеною випаровуючою камерою зі штучним інтелектом. У Reno13 Pro 5G площа випаровуючої камери збільшена вдвічі порівняно з попереднім поколінням. Також були додані інтелектуальні алгоритми для динамічного керування температурою для стабільної продуктивності під час тривалих ігрових сесій.

Навіть під час запуску ресурсномістких ігор робота Reno13 лишається плавною і без затримок завдяки оновленому ігровому процесору AI HyperBoost, який інтелектуально розподіляє ресурси і стабілізує частоту кадрів, забезпечуючи плавний ігровий процес.

Зв'язок

Серія Reno13 також представляє AI LinkBoost 2.0, новітнє рішення для зв'язку від OPPO, з одинадцятьма "стратегічно розміщеними" антенами в діапазоні 360 градусів для покращення прийому сигналу. Інтелектуальна система автоматично налаштовує пріоритет мережі, щоб користувачі лишалися на зв'язку навіть у жвавих і переповнених місцях.

У порівнянні з попереднім поколінням, швидкість обміну відео на стадіонах збільшилася на 25%, а буферизація відео в переповнених торгових центрах зменшилася на 24%.

AI LinkBoost 2.0, що працює на спеціальному чипі OPPO SignalBoost X1, також покращує проникнення сигналу через стіни та усуває мертві зони, збільшуючи зону покриття на 42,2% до 145 метрів та швидкість завантаження на 143,1% до 20,55 Мбіт/с.

Крім того, оновлений AI LinkBoost включає функцію позиціонування Wi-Fi, яка підказує користувачам, як розмістити телефон в оптимальному положенні, щоб забезпечити надійне з'єднання навіть у важкодоступних місцях.

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Батарея

Що стосується акумулятора та зарядки, Reno13 Pro 5G та Reno13 5G оснащені акумуляторами ємністю 5800 міліампер-годин і 5600 міліампер-годин відповідно, а також підтримують технологію швидкої зарядки OPPO SUPERVOOC потужністю 80 ватів.

Обидва акумулятори "розроблені для забезпечення тривалого терміну служби без шкоди для продуктивності, зберігаючи щонайменше 80% своєї початкової ємності після п'яти років використання", каже виробник.



OPPO Reno13 / Фото OPPO

Ціни і доступність

Нові смартфони серії Reno13 вже доступні в Україні.

Зараз ціни такі:

Смартфон ОРРО Reno13 Pro (12/512 Гб) можна придбати за 29 999 гривень у кольорах Лавандовий Метелик та Графітовий Сірий.

у кольорах Лавандовий Метелик та Графітовий Сірий. Смартфон ОРРО Reno13 (12/256 Гб) доступний за ціною 24 999 гривень у кольорах Діамантовий Метелик і Оксамитовий Сапфір.

24 Канал уже готує ексклюзивний огляд смартфона Oppo Reno13 5G, який вийде найближчим часом. Слідкуйте за нашими оновленнями.