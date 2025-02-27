Характеристики

Компания говорит, что серия Reno13 "вдохновлена величественными крыльями бабочек". Она имеет новый дизайн и цвета. Да, Reno13 Pro 5G доступны в фирменных цветах "Лавандовая Бабочка" и "Графитовая Серая", а Reno13 5G– в цветах "Бриллиантовая Бабочка" и "Бархатный Сапфир". Бесшовная задняя панель обоих смартфонов изготовлена из монолитного формованного стекла. Компания называет его "крепким", однако точные показатели его крепости неизвестны. Рамка из аэрокосмического алюминия обеспечивает на 200% больше упругости., чем пластиковая, а также на 20% лучшую стойкость к изгибу и на 36% лучшую устойчивость к падениям, пишет 24 Канал.

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Компания говорит, что обе модели предлагают оптимальный баланс между легкостью конструкции и прочностью.

Reno13 Pro 5G весит 195 граммов при толщине 7, 55 миллиметра.

Reno13 5G весит 181 грамм при толщине 7, 24 миллиметра в цвете "Бриллиантовая Бабочка" и 7, 29 миллиметра для цвета "Бархатный Сапфир".

Модель Pro имеет "чрезвычайно узкие рамки" на экране Infinite View, но точные размеры рамок не указываются. По рендерам нельзя сказать, что они тоньше, нож, например, в iPhone.

И Reno13 Pro 5G, и Reno13 5G оснащены OLED-дисплеем с разрешением 1, 5K с поддержкой частоты обновления 120 Гц и соотношением экрана к корпусу 93, 8% и 93, 4% соответственно. Оба дисплея также сертифицированы для HDR10+, Amazon HD&HDR и Netflix HD&HDR.



OPPO Reno13 Pro 5G и Reno13 5G / Фото OPPO

Фотосъемка

OPPO говорит, что в новом поколении прокачала мобильную фотографию благодаря ряду мощных функций искусственного интеллекта.

AI Livephoto "переосмысляет динамическую фотографию" благодаря изображениям высокой четкости в сочетании с "исключительной плавностью и стабильностью съемки". Используя стабилизацию OIS и технологию динамического расширения кадра, эта функция минимизирует размытие кадра, одновременно повышая резкость изображения, создавая один из самых плавных и надежных способов съемки в Livephoto.

"переосмысляет динамическую фотографию" благодаря изображениям высокой четкости в сочетании с "исключительной плавностью и стабильностью съемки". Используя стабилизацию OIS и технологию динамического расширения кадра, эта функция минимизирует размытие кадра, одновременно повышая резкость изображения, создавая один из самых плавных и надежных способов съемки в Livephoto. Полный набор инструментов для постредактирования и творческого усовершенствования , включая эффекты макияжа и фильтры, а также технология Pro XDR предоставляет дополнительную свободу для съемки.

, включая эффекты макияжа и фильтры, а также технология Pro XDR предоставляет дополнительную свободу для съемки. Еще одна совершенно новая функция серии Reno13– AI Motion , которая использует передовую технологию генеративного искусственного интеллекта для преобразования неподвижных изображений в трехсекундное видео с качеством почти 2K. Добавляя к фотографиям живые эффекты микродвижения или замедленной анимации, таких как звездное небо или оживленные улицы, AI Motion может превратить любую фотографию в динамическое живое фото без профессиональных навыков редактирования.

, которая использует передовую технологию генеративного искусственного интеллекта для преобразования неподвижных изображений в трехсекундное видео с качеством почти 2K. Добавляя к фотографиям живые эффекты микродвижения или замедленной анимации, таких как звездное небо или оживленные улицы, AI Motion может превратить любую фотографию в динамическое живое фото без профессиональных навыков редактирования. Кроме этих функций, редактор с искусственным интеллектом серии Reno13 предлагает набор инструментов, которые превращают обычные снимки в изображения профессионального уровня.

AI Clarity Enhancer повышает четкость отдаленных пейзажей, чтобы даже удаленные объекты, такие как ландшафты или архитектурные детали, выглядели максимально четкими.

повышает четкость отдаленных пейзажей, чтобы даже удаленные объекты, такие как ландшафты или архитектурные детали, выглядели максимально четкими. Функция AI Unblur возвращает четкость ранее размытым фотографиям.

возвращает четкость ранее размытым фотографиям. Функция AI Reflection Remover устраняет блики на стекле, позволяя пользователям снимать пейзажи через окно с минимальными потерями.

Серия Reno13 также делает большой шаг в устранении барьеров совместимости между разными экосистемами смартфонов. Благодаря новой функции Tap-to-Share, эти телефоны являются одними из первых устройств Android, поддерживающие прямой обмен живыми фотографиями с устройствами iOS (с поддержкой NFC), а поддержка обмена живыми фотографиями с искусственным интеллектом через популярные социальные сети, включая TikTok, Instagram и WhatsApp, производит обмен контентом между друзьями, семьей и подписчиками проще, чем никогда.

Что касается характеристик камеры, то Reno13 Pro 5G может похвастаться 50-мегапиксельной основной камерой (Sony IMX890), 50-мегапиксельная телефотокамера с 3, 5-кратным оптическим зумом, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 50-мегапиксельная селфи-камера.

На Reno13 Pro 5G и Reno13 5G как фронтально, так и основная камера поддерживают запись видео с разрешением 4K Ultra Clear, что в четыре раза четче, чем стандартное Full-HD видео, и наполнено более насыщенными деталями.

Еще больше искусственного интеллекта

Серия Reno13 также предлагает следующие функции искусственного интеллекта, как Документы – отдельное приложение для профессионалов, что позволяет обобщать, редактировать текст или извлекать диаграммы для редактирования непосредственно в документе с помощью искусственного интеллекта.

– отдельное приложение для профессионалов, что позволяет обобщать, редактировать текст или извлекать диаграммы для редактирования непосредственно в документе с помощью искусственного интеллекта. Тем временем AI Assistant для заметок предлагает инструменты для форматирования, редактирование, расширение содержимого и изменение стиля на основе искусственного интеллекта.

для заметок предлагает инструменты для форматирования, редактирование, расширение содержимого и изменение стиля на основе искусственного интеллекта. Эти возможности дополняются обновленным AI Toolbox 2.0, который включается через боковую панель и предлагает проверку орфографии в режиме реального времени, переводы, переписка текста и подсказки на нескольких языках на основе интеллектуального понимания текущего задания пользователя.

Защита от воды

Благодаря защите от воды и пыли IP69 для обеих моделей, серия Reno13 может выдерживать брызги воды температурой до 80 градусов и погружаться в воду на глубину до 2 метров на 30 минут, что, как пишет компания, позволяет предлагать подводную фото- и видеосъемку без необходимости использования внешних водонепроницаемых чехлов или аксессуаров.

Все модели оснащены специальным режимом подводной съемки с независимой цветовой настройкой для получения реалистичных снимков без искажений., а также физическим управлением с помощью кнопок для легкой работы под водой.

Кроме того, усовершенствованный механизм дренажа одним нажатием кнопки вытесняет воду из устройства за считанные секунды, поддерживая оптимальную производительность.



Пример подводной съемки на OPPO Reno13 / Фото OPPO

Процессор и игровая производительность

Оба смартфона получили процессор MediaTek Dimensity 8350. Он производится по 4-нанометровому техпроцессу и имеет 8-ядерный CPU с тактовой частотой до 3, 35 ГГц, что обеспечивает прирост производительности на 20% при одновременном понижении пикового энергопотребления на 30% по сравнению с предыдущим поколением.

Компания обещает "исключительную производительность при высокой энергоэффективности, обеспечивая более плавный и гибкий игровой процесс, фотосъемка высокой четкости и надежная поддержка продвинутых функций искусственного интеллекта".

Игровые возможности были улучшены благодаря мультисистеме охлаждения с увеличенной испаряющей камерой с искусственным интеллектом. У Reno13 Pro 5G площадь испаряющей камеры увеличена вдвое по сравнению с предыдущим поколением. Также были добавлены интеллектуальные алгоритмы динамического управления температурой для стабильной производительности во время длительных игровых сессий.

Даже при запуске ресурсоемких игр работа Reno13 остается плавной и без задержек благодаря обновленному игровому процессору AI HyperBoost, который интеллектуально распределяет ресурсы и стабилизирует частоту кадров, обеспечивая плавный игровой процесс.

Связь

Серия Reno13 также представляет AI LinkBoost 2.0, новейшее решение для связи от OPPO, с одиннадцатью "стратегически размещенными" антеннами в диапазоне 360 градусов для улучшения приема сигнала. Интеллектуальная система автоматически настраивает приоритет сети, чтобы пользователи оставались на связи даже в оживленных и переполненных местах.

По сравнению с предыдущим поколением, скорость обмена видео на стадионах увеличилась на 25%, а буферизация видео в переполненных торговых центрах снизилась на 24%.

AI LinkBoost 2.0, работающий на специальном чипе OPPO SignalBoost X1, также улучшает проникновение сигнала через стены и устраняет мертвые зоны., увеличивая зону покрытия на 42, 2% до 145 метров и скорость загрузки на 143, 1% к 20, 55 Мбит/с.

Кроме того, обновленный AI LinkBoost включает функцию позиционирования Wi-Fi, которая подсказывает пользователям, как разместить телефон в оптимальном положении, чтобы обеспечить надежное соединение даже в труднодоступных местах.

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Батарея

Что касается аккумулятора и зарядки, Reno13 Pro 5G и Reno13 5G оснащены аккумуляторами емкостью 5800 миллиампер-часов и 5600 миллиампер-часов соответственно, а также поддерживают технологию быстрой зарядки OPPO SUPERVOOC мощностью 80 ватт.

Оба аккумулятора "разработаны для обеспечения длительного срока службы без ущерба для производительности, сохраняя не менее 80% своей начальной емкости после пяти лет использования", говорит производитель.



OPPO Reno13 / Фото OPPO

Цены и доступность

Новые смартфоны серии Reno13 уже доступны в Украине.

Сейчас цены таковы:

Смартфон ОРРО Reno13 Pro (12/512 Гб) можно приобрести по 29 999 гривен в цветах Лавандовая Бабочка и Графитовая Серая.

в цветах Лавандовая Бабочка и Графитовая Серая. Смартфон ОРРО Reno13 (12/256 Гб) доступный по цене 24 999 гривен в цветах Бриллиантовая Бабочка и Бархатный Сапфир.

24 Канал уже готовит эксклюзивный обзор смартфона Oppo Reno13 5G, который выйдет в ближайшее время. Следите за нашими обновлениями.