Масові звільнення в Oracle – як компанія перебудовує бізнес під штучний інтелект

Oracle суттєво скоротила штат протягом останнього року, пов'язуючи зміни з активним впровадженням штучного інтелекту та трансформацією бізнесу. Компанія також допускає, що скорочення можуть продовжитися в майбутньому.

Американська технологічна корпорація Oracle Corporation за останній рік скоротила близько 21 000 співробітників. Згідно з річною регуляторною звітністю компанії, станом на 31 травня 2026 року в Oracle працює приблизно 141 000 людей по всьому світу. Роком раніше цей показник становив близько 162 000 працівників. Про це пише Engadget.

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Скільки працівників втратили роботу в Oracle?

Найбільша частка персоналу компанії розподілена між США та іншими країнами: близько 49 000 співробітників працюють у США, а ще приблизно 92 000 – за межами країни. Однак точний розподіл звільнень за регіонами компанія не розкриває.

Ще у березні з'являлися повідомлення про масові скорочення, коли тисячі працівників отримали електронні листи про завершення роботи. Тепер офіційні дані підтвердили масштаб цих змін.

У своїй звітності компанія зазначила, що реалізує "план реструктуризації" і продовжить коригувати чисельність персоналу відповідно до нових бізнес-умов.

Однією з ключових причин змін стала активна інтеграція технологій штучного інтелекту. У документах прямо вказано, що впровадження AI вже призвело до скорочень і може спричинити додаткові звільнення в майбутньому. Компанія підкреслює, що трансформація охоплює всі напрямки її діяльності, включно з інфраструктурою, розробкою та обслуговуванням клієнтів.

За даними звіту, витрати на реструктуризацію вже досягли 1,8 мільярда доларів. У ці витрати входять, зокрема, виплати компенсацій звільненим працівникам.

Як ШІ впливає на бізнес-стратегію компанії?

Скорочення персоналу пов'язують не лише з автоматизацією процесів, а й із масштабними інвестиціями в інфраструктуру для штучного інтелекту. Oracle активно розширює мережу дата-центрів, які використовуються для роботи AI-систем клієнтів. Це вимагає значних фінансових ресурсів, через що компанія перерозподіляє бюджет.

Подібні тенденції спостерігаються і в інших технологічних гігантів. Наприклад, Microsoft Corporation також скорочувала частину персоналу, спрямовуючи ресурси на розвиток AI-інфраструктури. А Meta Platforms раніше звільнила близько 8 000 працівників і перевела ще приблизно 7 000 у команди, пов'язані зі штучним інтелектом.

У випадку Oracle ключовим напрямом розвитку стали дата-центри для великих клієнтів. Одним із найбільших партнерів компанії є OpenAI, яка уклала угоду про постачання до 4,5 гігаватів обчислювальної потужності дата-центрів у США для підтримки роботи великих мовних моделей.

Що далі для Oracle?

У компанії прямо визнають, що автоматизація та впровадження штучного інтелекту й надалі впливатимуть на структуру персоналу.

Це означає, що частина традиційних ролей може поступово зникати або трансформуватися, тоді як попит зростатиме на спеціалістів, пов'язаних із розробкою, підтримкою та масштабуванням AI-систем. Фактично Oracle переходить до моделі, де основна ставка робиться не на розширення штату, а на підвищення продуктивності через технології та інфраструктуру.