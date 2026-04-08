Artemis 2 повертається додому після обльоту Місяця: корабель взяв курс на Землю

Космічний корабель Orion місії Artemis 2 після обльоту Місяця виконав перше ввімкнення двигуна та скоригував траєкторію повернення. Політ проходить штатно, а приводнення заплановане вже найближчими днями. Розповідаємо коли астронавти повернуться додому і як це відбуватиметься.

За офіційним повідомленням від NASA, корабель Orion виконав важливий крок на шляху додому. О 03:03 за київським часом відбулося перше ввімкнення двигуна після історичного обльоту Місяця.

Дивіться також Космічний плейлист: яку музику слухають астронавти Artemis 2 у своїй місії

Як Orion повертається на Землю?

Маневр з коригування траєкторії космічного корабля тривав лише 15 секунд, але цього вистачило, щоб точно підправити курс польоту.

За даними місії, зміна швидкості склала 0,49 м/с – цього достатньо, щоб вивести корабель на оптимальний курс повернення до Землі. Перед маневром екіпаж зібрав усі необхідні параметри: від поведінки бортових систем до навігаційних даних. У результаті операція пройшла без відхилень, і нині траєкторія Orion повністю відповідає розрахунковій.

Окрему увагу фахівці приділяють траєкторії входження в атмосферу. Вона відрізнятиметься від тієї, що використовувалась під час безпілотного польоту Orion. Причина – проблеми з теплозахисним щитом, який під час попередньої місії показав несподівані дефекти та локальні прогоряння.

Ймовірно, нову траєкторію обрали так, щоб зменшити теплове навантаження на корпус корабля, хоча в NASA офіційно не акцентують на цьому увагу.

Коли Artemis 2 повернеться додому?

Приводнення капсули заплановане на 11 квітня о 03:07 за київським часом у Тихому океані. До району посадки вже вирушив десантний корабель ВМС США USS John P. Murtha, який відповідатиме за підйом капсули з води.

USS John P. Murtha / Фото Joshua Samoluk

Чим зараз займається екіпаж Artemis 2?

Наразі екіпаж перебуває у фазі відпочинку, але найближчими годинами на них чекає насичена програма. Зокрема, астронавти протестують спеціальний ортостатичний костюм, який допомагає організму адаптуватися до повернення в земну гравітацію.

Раніше екіпаж передав на Землю перші знімки, зроблені під час близького обльоту Місяця. Усі системи корабля працюють стабільно, а астронавти продовжують штатний моніторинг.

Окрім цього, 9 квітня заплановано демонстрацію ручного керування кораблем. Екіпаж візьме Orion під свій контроль, виконає наведення на ціль і переведе апарат у положення "хвостом до Сонця". Під час цього тесту фахівці порівняють різні режими роботи систем управління – це критично важливо для фінальної оцінки готовності місії до завершення.

Як проходив обліт Місяця?

Під час історичного обльоту Місяця екіпаж місії Artemis 2 виконав низку ключових завдань, які мають значення для майбутніх польотів людини в глибокий космос, зазначає Space.com.

Насамперед астронавти провели детальну фотозйомку Місяця з близької відстані. Отримані знімки вже передали на Землю. Ці матеріали допоможуть оцінити як технічні можливості корабля, так і умови спостереження з орбіти супутника.

Окрім цього, екіпаж активно тестував системи корабля Orion у реальних умовах польоту біля Місяця. Йдеться про перевірку навігації, зв'язку, орієнтації апарата та стабільності бортових систем у складних гравітаційних умовах.

Ще одним важливим завданням стало збирання даних для подальшої корекції траєкторії. Саме ці вимірювання дозволили точно виконати маневр після обльоту та спрямувати корабель на безпечне повернення до Землі.

Також астронавти оцінювали поведінку корабля під час зближення з Місяцем і проходження критичних ділянок траєкторії. Це дає змогу інженерам NASA краще підготуватися до наступних місій, зокрема до висадки людей на поверхню супутника.