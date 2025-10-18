Наприкінці жовтня на шанувальників астрономії знову чекає щорічне видовище. Нічне небо подарує не лише метеорний потік, а й появу двох нещодавно відкритих комет, які досягнуть піку своєї яскравості. Цей збіг обставин зробить спостереження за зоряним небом особливо захопливим.

Що робить цьогорічний зорепад Оріоніди унікальним?

Головною подією осіннього "метеорного сезону" стане щорічний зорепад Оріоніди, який триватиме з 2 жовтня по 7 листопада. Свого піку він досягне в ніч з 20 на 21 жовтня. За даними Американського метеорного товариства, саме в цей час можна буде побачити до 20 "падаючих зірок" на годину. Метеори входитимуть в атмосферу Землі на вражаючій швидкості 66 кілометрів на секунду, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Дивіться також Усе що ми знаємо про міжзоряну комету 3I/ATLAS на цей момент: підсумовуємо відкриття

Оріоніди є частинками знаменитої комети Галлея, яка востаннє наближалася до Землі у 1986 році й повернеться лише у 2061 році. Коли наша планета проходить через хвіст уламків, залишених кометою, ці частинки згорають в атмосфері, створюючи яскраве видовище. Назва метеорного потоку походить від сузір'я Оріона, оскільки здається, ніби метеори вилітають з точки поблизу яскравої червонуватої зорі Бетельгейзе.

Комета Галлея є джерелом ще одного зорепаду – Ета-Аквариди, який можна спостерігати у квітні. У NASA називають Оріоніди одним із найкрасивіших метеорних дощів року.

Цьогорічне шоу буде особливо видовищним, адже його пік збігається з молодим Місяцем, пише Американське метеорне товариство. Це означає, що його світло не буде заважати нам, а тому можна розраховувати на ідеально темні умови для спостережень. Звісно, для успішного перегляду знадобиться ясна погода і відсутність великого міста поблизу.

Комети приєднуються до шоу

Але метеорний потік – це ще не все. У ті ж дні нічне небо прикрасять дві нещодавно відкриті комети: Леммон (C/2025 A6) та SWAN (C/2025 R2). Вони досягнуть максимальної яскравості, і хоча найкраще їх буде видно у бінокль, за умов чистого неба далеко від міських вогнів є шанс побачити їхнє бліде сяйво неозброєним оком.

Спостерігати за кометами варто ввечері, приблизно через півтори години після заходу сонця:

Комету Леммон, виявлену в січні обсерваторією Маунт-Леммон в Аризоні, слід шукати низько на північному заході. Вона розташується між кінцем ручки ковша Великої Ведмедиці та яскравою зіркою Арктур.

Комета SWAN, яку у вересні помітив орбітальний апарат NASA Solar Dynamics Observatory, з'явиться низько на півдні, трохи нижче зорі Альтаїр.

Таким чином, жовтневе нічне небо подарує рідкісну можливість одночасно насолодитися і метеорним дощем, і двома яскравими кометами.

Як це все знайти?

Щоб полегшити собі пошуки відповідних зірок і сузір'я Оріона, можна скористатися спеціальними програмами, які показують розташування небесних об'єктів: