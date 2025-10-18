В конце октября поклонников астрономии снова ждет ежегодное зрелище. Ночное небо подарит не только метеорный поток, но и появление двух недавно открытых комет, которые достигнут пика своей яркости. Это стечение обстоятельств сделает наблюдение за звездным небом особенно увлекательным.

Что делает нынешний звездопад Ориониды уникальным?

Главным событием осеннего "метеорного сезона" станет ежегодный звездопад Ориониды, который продлится со 2 октября по 7 ноября. Своего пика он достигнет в ночь с 20 на 21 октября. По данным Американского метеорного общества, именно в это время можно будет увидеть до 20 "падающих звезд" в час. Метеоры будут входить в атмосферу Земли на впечатляющей скорости 66 километров в секунду, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Смотрите также Все что мы знаем о межзвездной комете 3I/ATLAS на данный момент: подводим итоги открытия

Ориониды являются частицами знаменитой кометы Галлея, которая последний раз приближалась к Земле в 1986 году и вернется только в 2061 году. Когда наша планета проходит через хвост обломков, оставленных кометой, эти частицы сгорают в атмосфере, создавая яркое зрелище. Название метеорного потока происходит от созвездия Ориона, поскольку кажется, будто метеоры вылетают из точки вблизи яркой красноватой звезды Бетельгейзе.

Комета Галлея является источником еще одного звездопада – Эта-Аквариды, который можно наблюдать в апреле. В NASA называют Ориониды одним из самых красивых метеорных дождей года.

Нынешнее шоу будет особенно зрелищным, ведь его пик совпадает с молодой Луной, пишет Американское метеорное общество. Это означает, что ее свет не будет мешать нам, а потому можно рассчитывать на идеально темные условия для наблюдений. Конечно, для успешного просмотра понадобится ясная погода и отсутствие большого города поблизости.

Кометы присоединяются к шоу

Но метеорный поток – это еще не все. В те же дни ночное небо украсят две недавно открытые кометы: Леммон (C/2025 A6) и SWAN (C/2025 R2). Они достигнут максимальной яркости, и хотя лучше всего их будет видно в бинокль, в условиях чистого неба вдали от городских огней есть шанс увидеть их бледное сияние невооруженным глазом.

Наблюдать за кометами стоит вечером, примерно через полтора часа после захода солнца:

Комету Леммон, обнаруженную в январе обсерваторией Маунт-Леммон в Аризоне, следует искать низко на северо-западе. Она расположится между концом ручки ковша Большой Медведицы и яркой звездой Арктур.

Комета SWAN, которую в сентябре заметил орбитальный аппарат NASA Solar Dynamics Observatory, появится низко на юге, чуть ниже звезды Альтаир.

Таким образом, октябрьское ночное небо подарит редкую возможность одновременно насладиться и метеорным дождем, и двумя яркими кометами.

Как это все найти?

Чтобы облегчить себе поиски подходящих звезд и созвездия Ориона, можно воспользоваться специальными программами, которые показывают расположение небесных объектов: