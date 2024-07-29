Подивіться, як будують найбільший оптичний телескоп у світі в пустелі Атакама

Європейська південна обсерваторія (ESO) оприлюднила приголомшливі кадри будівництва Надзвичайно великого телескопа (ELT) в чилійській пустелі Атакама. Цей колосальний проєкт, який має стати найбільшим оптичним телескопом у світі, обіцяє революціонізувати наше розуміння Всесвіту.

На кадрах видно гігантський купол, в якому буде розміщений телескоп, обладнаний розсувними стулками для захисту від суворих погодних умов, таких як спека і пилові бурі. Купол буде ізольований, щоб підтримувати стабільну температуру всередині до настання темряви, забезпечуючи оптимальні умови для роботи телескопа.

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Найбільше у світі дзеркало

Всередині купола будується спеціалізоване ложе для підтримки головного дзеркала телескопа, яке важитиме понад 200 тонн. Ця платформа буде призначена для компенсації температурних коливань і вібрацій, наприклад, спричинених сильним вітром.

Саме дзеркало складатиметься з 798 шестикутних сегментів, кожен з яких регулюватиметься за допомогою індивідуальної системи вирівнювання.



Ця опорна конструкцію утримуватиме 200-тонне головне дзеркало / Фото ESO

ELT буде оснащений найсучаснішою оптичною технологією, включаючи адаптивну систему лазерного регулювання. Ця система компенсуватиме атмосферну турбулентність, відстежуючи чотири штучні зорі на небі і коригуючи одне з дзеркал телескопа тисячу разів на секунду, щоб врахувати повітряні збурення.

Оптична система телескопа складатиметься з шести дзеркал, причому головне дзеркало буде найбільшим.

Коли телескоп запрацює?

До речі, наразі NASA готується до запуску у космос апарата розміром з тостер, який імітуватиме зорю. Телескопи розташовані на землі, такі, як ELT, спрямовуватимуть свої інструменти на такі штучні зорі. Це допоможе належно відкалібрувати їх та покращити точність вимірювань.

В обсерваторії очікують, що ELT зафіксує своє перше світло у 2028 році, що на чотири роки пізніше від початкового графіку.

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Попри цю затримку, наукова спільнота з нетерпінням чекає на завершення будівництва ELT, оскільки очікується, що він значно розширить наші можливості досліджувати та розуміти Всесвіт.