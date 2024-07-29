Посмотрите, как строят самый большой оптический телескоп в мире в пустыне Атакама

Европейская южная обсерватория (ESO) обнародовала потрясающие кадры строительства Чрезвычайно большого телескопа (ELT) в чилийской пустыне Атакама. Этот колоссальный проект, который должен стать крупнейшим оптическим телескопом в мире, обещает революционизировать наше понимание Вселенной.

На кадрах виден гигантский купол, в котором будет размещен телескоп, оборудованный раздвижными створками для защиты от суровых погодных условий, таких как жара и пылевые бури. Купол будет изолирован, чтобы поддерживать стабильную температуру внутри до наступления темноты, обеспечивая оптимальные условия для работы телескопа.

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Самое большое в мире зеркало

Внутри купола строится специализированное ложе для поддержки главного зеркала телескопа, которое будет весить более 200 тонн. Эта платформа будет предназначена для компенсации температурных колебаний и вибраций, например, вызванных сильным ветром.

Само зеркало будет состоять из 798 шестиугольных сегментов, каждый из которых будет регулироваться с помощью индивидуальной системы выравнивания.



Эта опорная конструкция будет удерживать 200-тонное главное зеркало / Фото ESO

ELT будет оснащен самой современной оптической технологией, включая адаптивную систему лазерного регулирования. Эта система будет компенсировать атмосферную турбулентность, отслеживая четыре искусственные звезды на небе и корректируя одно из зеркал телескопа тысячу раз в секунду, чтобы учесть воздушные возмущения.

Оптическая система телескопа будет состоять из шести зеркал, причем главное зеркало будет самым большим.

Когда телескоп заработает?

Кстати, сейчас NASA готовится к запуску в космос аппарата размером с тостер, который будет имитировать звезду. Телескопы расположены на земле, такие, как ELT, направлять свои инструменты на такие искусственные звезды. Это поможет должным образом откалибровать их и улучшить точность измерений.

В обсерватории ожидают, что ELT зафиксирует свой первый свет в 2028 году, что на четыре года позже первоначального графика.

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Несмотря на эту задержку, научное сообщество с нетерпением ждет завершения строительства ELT, поскольку ожидается, что он значительно расширит наши возможности исследовать и понимать Вселенную.