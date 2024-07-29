На кадрах виден гигантский купол, в котором будет размещен телескоп, оборудованный раздвижными створками для защиты от суровых погодных условий, таких как жара и пылевые бури. Купол будет изолирован, чтобы поддерживать стабильную температуру внутри до наступления темноты, обеспечивая оптимальные условия для работы телескопа.
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Самое большое в мире зеркало
Внутри купола строится специализированное ложе для поддержки главного зеркала телескопа, которое будет весить более 200 тонн. Эта платформа будет предназначена для компенсации температурных колебаний и вибраций, например, вызванных сильным ветром.
Само зеркало будет состоять из 798 шестиугольных сегментов, каждый из которых будет регулироваться с помощью индивидуальной системы выравнивания.
Эта опорная конструкция будет удерживать 200-тонное главное зеркало / Фото ESO
ELT будет оснащен самой современной оптической технологией, включая адаптивную систему лазерного регулирования. Эта система будет компенсировать атмосферную турбулентность, отслеживая четыре искусственные звезды на небе и корректируя одно из зеркал телескопа тысячу раз в секунду, чтобы учесть воздушные возмущения.
Оптическая система телескопа будет состоять из шести зеркал, причем главное зеркало будет самым большим.
Когда телескоп заработает?
В обсерватории ожидают, что ELT зафиксирует свой первый свет в 2028 году, что на четыре года позже первоначального графика.
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Несмотря на эту задержку, научное сообщество с нетерпением ждет завершения строительства ELT, поскольку ожидается, что он значительно расширит наши возможности исследовать и понимать Вселенную.