Perseverance вже давно досліджує поверхню Марса і неодноразово знаходив цікавинки на планеті. Цього разу він виявив з візерунком від мікробів вздовж русла стародавнього струмка в кратері Джезеро, що є оптимальним місцем для пошуку ознак давнього біологічного життя.

А тим часом Китай виявив воду в незвичній формі всередині місячних зразків, зібраних зондом "Чан'е-5"

Цей кратер, який, як вважають, колись був заповнений водою, надає чудову можливість дослідити можливість існування життя на Марсі.

Відкриття породи, з її схожими на земні візерунками, не є остаточним доказом минулої біологічної активності на Марсі. Однак вона є багатообіцяючою зачіпкою в постійному пошуку ознак давнього життя на Червоній планеті.

Кожна така знахідка наближає вчених на крок до розуміння історії Марса та його потенціалу для підтримки життя.

Нещодавно марсохід Curiosity, вагою 899 кілограмів, випадково розколов маленький камінь на Марсі. Зовні непримітний, він виявився несподіванкою зсередини, оскільки містив жовті кристали елементарної сірки.