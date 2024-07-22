Хоча сульфати досить поширені на Марсі, це перший випадок, коли сірка була знайдена на Марсі в чистому елементарному вигляді. Ще більш захоплюючим є те, що канал Гедиз Валліс, де Curiosity зробив своє відкриття, вкритий великою скількістю схожого каміння. Це означає, що якимось чином елементарна сірка в деяких місцях на планеті може бути в надлишку.

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Знайти поле каміння з чистої сірки – це все одно, що знайти оазу в пустелі. Її там не повинно бути, тож тепер ми повинні це пояснити,

– каже науковець проєкту Curiosity Ешвін Васавада з Лабораторії реактивного руху NASA.



Curiosity знайшов на Марсі сірку / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS

Сульфати — це солі, які утворюються, коли сірка, зазвичай у сполученій формі, змішується з іншими мінералами у воді. Коли вода випаровується, мінерали змішуються і висихають, залишаючи сульфати. Ці мінерали можуть багато чого розповісти нам про Марс, наприклад, про історію його води і про те, як вона вивітрювалася з часом.

З іншого боку, чиста сірка утворюється лише за дуже вузького набору умов, які, наскільки відомо людству, не були характерними для цього місця. Наука ще багато чого не знає про геологічну історію Марса, але відкриття шматочків чистої сірки, які просто лежать на марсіанській поверхні, свідчить про те, що тут є щось нове, про що ми поки не знаємо.

Важливо розуміти, що сірка є важливим елементом для всього живого. Зазвичай вона поглинається у формі сульфатів і використовується для створення двох незамінних амінокислот, необхідних живим організмам для утворення білків.

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Оскільки ми вже давно знаємо про сульфати на Марсі, це відкриття не говорить нам нічого нового в цій галузі. У будь-якому випадку, ми ще не знайшли жодних ознак життя на поверхні нашого непривітного сусіда, але продовжуємо натрапляти на залишки елементів, які могли б бути корисними для живих організмів, включаючи хімічні речовини, воду та умови, придатні для життя в минулому.