У Долині Смерті, найсухішій пустелі США, відродилося озеро льодовикового періоду

Долина Смерті, яка славиться екстремальною спекою та посухою, несподівано побила рекорди – але цього разу йдеться не про температуру, а про дощі. Національна служба парків США зафіксувала безпрецедентні опади в регіоні. Вони були настільки інтенсивними, що в найнижчій точці Північної Америки знову з'явилося давнє озеро Менлі, яке не існувало в постійній формі понад 10 тисяч років.

Як дощі відродили зниклу водойму?

Озеро Менлі розташоване в Бедвотер-Басін – найглибшій западині на континенті. За оцінками науковців, у різні періоди своєї історії ця водойма сягала глибини понад 300 метрів. Востаннє озеро існувало в постійній формі ще за часів останнього льодовикового періоду. Зараз воно повернулося – хоча й у набагато скромніших масштабах, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Дивіться також Ці тварини вимирають по всьому світу, але ніхто не знає причин

Представники Національної служби парків зазначають, що нинішня глибина водойми не перевищує висоти взуття в більшості місць. Тож про прогулянки на човнах поки що не йдеться.

Насправді озеро частково відновлювалося вже кілька разів після потужних злив, зокрема, воно з'являлося на короткий час у 2023 році після проходження урагану Хіларі через регіон, а також у 2024 році. Але вода у цьому місці дуже швидко висихає.



Озеро Менлі наповнилося водою у 2023 році / Фото Nomdeploom/Wikimedia

Згідно з офіційними даними, цієї осені (з вересня по листопад) в Долині Смерті випала рекордна кількість опадів – 6,12 сантиметра. Листопад також став найвологішим за всю історію спостережень – 4,47 сантиметра дощу проти попереднього рекорду в 4,32 сантиметра.

Для інших регіонів такі показники можуть здатися незначними, але середньорічна кількість опадів у Долині Смерті – одному з найсухіших місць планети – становить менше 5 сантиметрів. Коли майже річна норма випадає за один місяць, це неможливо не помітити.



Озеро Менлі у 2024 році / Фото Tribune News Service

Які наслідки для регіону?

Ця метеорологічна аномалія викликала питання щодо весняного цвітіння диких квітів у національному парку. Хоча дощі корисні для рослин, Національна служба парків підкреслює невизначеність впливу цих опадів на наступне цвітіння, адже це залежить від багатьох факторів.

Зараз чиновники попереджають туристів про непрохідність багатьох доріг у парку через наслідки дощу, йдеться на сторінці National Park Service. Відвідувачам радять перевіряти актуальну інформацію на офіційному урядовому вебсайті перед поїздкою.

Чому це відбувається?

Хоча Національна служба парків не надала детального пояснення причин цих незвичайних погодних коливань, можна здогадатися, що до цього та подібних рекордів по всьому світу призводять кліматичні зміни. Очікується, що погодні екстремуми ставатимуть частішими, тривалішими й навіть суворішими з потеплінням планети.

Ця подія також нагадує, що ландшафти навколо нас формувалися мільярди років і значно змінювалися з часом. Навіть таке сухе й пустельне місце, як Долина Смерті, істотно еволюціонувало протягом тисячоліть.

Розквіт озера Менлі припав на період 128 – 186 тисяч років тому, зазначає The Spokesman-Review, коли воно простягалося майже на 161 кілометр, живлячись льодом і річками через Сьєрра-Неваду. Нинішнє повернення цієї водойми, хоч і в мініатюрній формі, свідчить про драматичні зміни, які відбуваються в кліматичній системі нашої планети.