В Долине Смерти, самой сухой пустыне США, возродилось озеро ледникового периода

Долина Смерти, которая славится экстремальной жарой и засухой, неожиданно побила рекорды – но на этот раз речь идет не о температуре, а о дождях. Национальная служба парков США зафиксировала беспрецедентные осадки в регионе. Они были настолько интенсивными, что в самой низкой точке Северной Америки снова появилось древнее озеро Мэнли, которое не существовало в постоянной форме более 10 тысяч лет.

Как дожди возродили исчезнувший водоем?

Озеро Мэнли расположено в Бедвотер-Басин – самой глубокой впадине на континенте. По оценкам ученых, в разные периоды своей истории этот водоем достигал глубины более 300 метров. Последний раз озеро существовало в постоянной форме еще во времена последнего ледникового периода. Сейчас оно вернулось – хотя и в гораздо более скромных масштабах, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Смотрите также Эти животные вымирают по всему миру, но никто не знает причин

Представители Национальной службы парков отмечают, что нынешняя глубина водоема не превышает высоты обуви в большинстве мест. Поэтому о прогулках на лодках пока речь не идет.

На самом деле озеро частично восстанавливалось уже несколько раз после мощных ливней, в частности, оно появлялось на короткое время в 2023 году после прохождения урагана Хилари через регион, а также в 2024 году. Но вода в этом месте очень быстро высыхает.



Озеро Менли наполнилось водой в 2023 году / Фото Nomdeploom/Wikimedia

Согласно официальным данным, этой осенью (с сентября по ноябрь) в Долине Смерти выпало рекордное количество осадков – 6,12 сантиметров. Ноябрь также стал самым влажным за всю историю наблюдений – 4,47 сантиметра дождя против предыдущего рекорда в 4,32 сантиметра.

Для других регионов такие показатели могут показаться незначительными, но среднегодовое количество осадков в Долине Смерти – одном из самых сухих мест планеты – составляет менее 5 сантиметров. Когда почти годовая норма выпадает за один месяц, это невозможно не заметить.



Озеро Менли в 2024 году / Фото Tribune News Service

Какие последствия для региона?

Эта метеорологическая аномалия вызвала вопросы относительно весеннего цветения диких цветов в национальном парке. Хотя дожди полезны для растений, Национальная служба парков подчеркивает неопределенность влияния этих осадков на следующее цветение, ведь это зависит от многих факторов.

Сейчас чиновники предупреждают туристов о непроходимости многих дорог в парке из-за последствий дождя, говорится на странице National Park Service. Посетителям советуют проверять актуальную информацию на официальном правительственном вебсайте перед поездкой.

Почему это происходит?

Хотя Национальная служба парков не предоставила детального объяснения причин этих необычных погодных колебаний, можно догадаться, что к этому и подобным рекордам по всему миру приводят климатические изменения. Ожидается, что погодные экстремумы будут становиться более частыми, длительными и даже более суровыми с потеплением планеты.

Это событие также напоминает, что ландшафты вокруг нас формировались миллиарды лет и значительно менялись со временем. Даже такое сухое и пустынное место, как Долина Смерти, существенно эволюционировало в течение тысячелетий.

Расцвет озера Менли пришелся на период 128 – 186 тысяч лет назад, отмечает The Spokesman-Review, когда оно простиралось почти на 161 километр, питаясь льдом и реками через Сьерра-Неваду. Нынешнее возвращение этого водоема, хоть и в миниатюрной форме, свидетельствует о драматических изменениях, которые происходят в климатической системе нашей планеты.