Марсохід Curiosity виявив сліди хвиль на Червоній планеті

Марсохід NASA Curiosity, який був відправлений на Червону планету 14 років тому, знайшов нові докази існування відкритих водойм у давньому минулому Марса. Виявлені сліди нагадують рельєф берегових ліній, сформованих хвилями на земних озерах.

Головним завданням Curiosity є дослідження геології Марса та пошук ознак рідкої води в його далекому минулому, повідомляє 24 Канал. Апарат використовує моделювання та аналізує геологічні особливості, відомі на Землі, щоб скласти уявлення про кліматичну історію планети. Отримані дані допомагають вченим краще зрозуміти, як Марс втратив атмосферу і поверхневі водойми.

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Марс належить до групи землеподібних планет і є меншим за Землю, але, за певних умов, міг бути придатним для життя. Дослідження кліматичної еволюції Марса також допомагає вдосконалити моделі кліматичних змін Землі.

Нещодавно марсохід виявив в районі неглибокого заглиблення дві ділянки, що нагадують схили берегових ліній, на які колись набігали довгі хвилі або брижі на воді. Пошкодження на скелях більше схожі на сліди водної ерозії, аніж на вплив вітру.

Унікальний малюнок рельєфу дозволяє оцінити амплітуду і період хвиль, що, своєю чергою, допомагає розрахувати обсяг та глибину давнього озера.



Сліди хвиль на Марсі / NASA

Результати моделювання показали, що озеро було глибиною не більше двох метрів. Вода залишила сліди на породах віком приблизно 3,7 мільярда років. Вік двох різних ділянок із хвильовими відмітинами на стінах трохи відрізняється, що дозволяє припустити часту появу рідкої води або її тривале існування в минулому Марса.

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Це відкриття є ще одним свідченням того, що на стародавньому Марсі могли існувати умови, сприятливі для зародження біологічного життя.