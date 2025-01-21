У своїй промові Трамп наголосив на необхідності повернення до американського експансіонізму та освоєння нових горизонтів, повідомляє 24 Канал. Він закликав до сміливих дій та розвитку, наголошуючи, що США є "зростаючою нацією", яка повинна будувати, розширювати свої території та підкорювати нові простори, зокрема й космос.

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Ми переслідуватимемо нашу очевидну долю серед зірок, запустивши американських астронавтів для встановлення нашого прапора на Марсі,

– заявив Трамп під час церемонії в Капітолії.

Присутній на інавгурації генеральний директор SpaceX Ілон Маск схвально відреагував на заяву президента, показавши "палець вгору".

Маск давно заявляє про свої наміри зробити людство міжпланетним видом, і SpaceX вже запустила сім тестових польотів надпотужної ракети Starship.

Останній випробувальний політ 16 січня включав успішне повернення прискорювача Super Heavy, хоча сам Starship вибухнув під час злету. Федеральне авіаційне управління США (FAA) наразі розслідує інцидент.

Поряд із SpaceX, компанія Blue Origin Джеффа Безоса також здійснила успішний запуск нової ракети New Glenn, яка буде використана NASA для наступної місії до Марса.

Трамп повернувся

Інавгурація 20 грудня ознаменувала повернення Трампа до Білого дому після програшу виборів 2020 року Джо Байдену. У своїй промові Трамп заявив про плани скасувати політику свого попередника, а також пообіцяв заходи щодо посилення прикордонного контролю.

У першу каденцію Трампа з 2017 по 2021 рік він активно підтримував космічні ініціативи США, заснувавши Космічні війська США та відновивши діяльність Національної космічної ради. Новим головою ради, ймовірно, стане віцепрезидент Дж. Д. Ванс.

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Крім того, Трамп оголосив про намір призначити мільярдера Джареда Айзекмана, який вже здійснив два польоти на ракетах SpaceX, новим адміністратором NASA. Чинний керівник агентства Білл Нельсон оголосив про свою відставку після 53 років служби на державних посадах.