Поставки смартфонів можуть різко впасти у 2026 році

Світовий ринок смартфонів може пережити найсильніше падіння за останні десятиліття. Через дефіцит пам’яті DRAM і NAND виробники підвищують ціни, а постачання пристроїв у 2026 році ризикують скоротитися майже на 13%.

Глобальний дефіцит DRAM і NAND уже змушує виробників переглядати ціни. Нещодавно представлені Samsung Galaxy S26 та Samsung Galaxy S26+ подорожчали на 100 доларів порівняно з попередниками, хоча суттєвих оновлень майже не отримали. І це лише початок ширшої тенденції. Про це пише Android police.

Чому ринок смартфонів різко просідає у 2026 році?

За даними International Data Corporation, у 2026 році буде відвантажено близько 1,1 мільярда смартфонів. Це на 160 мільйонів або 12,9% менше, ніж торік, коли поставки сягнули 1,1 мільярда одиниць. Таким чином, галузь може перейти від періоду стабільного відновлення після пандемії до найглибшого спаду за десятиліття. За масштабами падіння це навіть гірше, ніж у роки COVID-19, і стане одним із найсерйозніших ударів по індустрії за останні 20 років.

Найбільший тиск відчують бюджетні пристрої. Старша директорка з досліджень IDC Набіла Попал зазначає, що епоха дешевих смартфонів фактично завершується, і навіть після стабілізації ринку ціни на пам’ять навряд чи повернуться до рівнів 2025 року.

Сегмент пристроїв дешевше 100 доларів, який у 2025 році забезпечив 170 мільйонів поставок, може втратити економічний сенс для виробників. Маржа в цій категорії занадто мала, щоб компенсувати подорожчання компонентів.

Середня ціна зросте до рекорду. Аналітики очікують, що середня світова ціна смартфона у 2026 році підніметься на 14% і досягне рекордних 523 доларів. Причина проста – компанії перекладають зростання вартості DRAM і NAND на кінцевого покупця.

Поліпшення ситуації прогнозують лише до середини 2027 року, коли ціни на пам’ять стабілізуються. Тоді IDC очікує відновлення зростання поставок на 2%. Більш відчутний підйом можливий у 2028 році – приблизно на 5,2% щорічно.

Як пише Reuters, найкраще до кризи підготовлені великі гравці, зокрема Samsung та Apple, які можуть навіть збільшити свою частку ринку. Натомість бренди, що роблять ставку на бюджетні й середні моделі, опиняться під найбільшим тиском через обмежені можливості компенсувати зростання витрат.

Головним джерелом дефіциту стала гонка за штучним інтелектом. Технологічні компанії активно будують великі дата-центри для AI, що потребують значних обсягів пам’яті для серверів і високопродуктивних систем. У результаті доступні запаси DRAM і NAND скорочуються для інших напрямів, включно зі смартфонами.

Ринок мобільних пристроїв входить у фазу турбулентності, де ціни зростають, а обсяги поставок падають. І головним каталізатором змін став не спад попиту, а перерозподіл ресурсів на користь AI-інфраструктури.