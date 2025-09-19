Panasonic планує випустити перші зразки власних твердотільних батарей у 2027 фінансовому році. Компанія прагне зайняти місце на новому ринку енергоносіїв для роботів і технічних систем, який активно розвивається серед провідних виробників.

Технічний директор Panasonic Energy Сьоічіро Ватанабе заявив, що компанія завершить підготовку зразків твердотільних батарей до березня 2027 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Коли Panasonic запустить нові батареї?

За його словами, перевірка надійності таких акумуляторів клієнтами може зайняти близько двох років. Panasonic робить ставку на більш високу щільність енергії та безпеку нових рішень, адже твердотільні батареї не містять рідких електролітів і тому мають менший ризик займання чи витоків.

Хоча основним напрямом для Panasonic залишаються літій-іонні батареї, компанія хоче використати досвід у сфері електромобільних акумуляторів, щоб увійти в новий сегмент, де зараз лідирує TDK. На ринок також готуються вийти інші японські гіганти: Toyota та Idemitsu планують встановлювати свої твердотільні батареї в електромобілі з 2027–2028 років, а Nissan і Honda ведуть власні розробки.

Ватанабе зазначив, що масове виробництво твердотільних акумуляторів для електромобілів технічно можливе, проте галузь стикається з високою волатильністю цін, тож важливіше спершу реалізувати їхній потенціал. Тим часом Panasonic майже готова запустити у виробництво 4680 літій-іонні батареї, які розробляла на прохання Tesla Ілона Маска, і чекає остаточного схвалення від клієнтів.

Коли зʼявляться гуманоїдні роботи в побуті?

Варто зазначити, що самих роботів також невдовзі може стати більше. Наприклад, на виставці IFA 2025 компанія Neura з Німеччини презентувала нові розробки – гуманоїдного робота 4NE1 та мобільну платформу-асистента MiPA. Попри прості демонстрації, інженери вважають, що ці машини можуть увійти в повсякденне життя швидше, ніж прогнозувалося.

Керівник інженерного відділу Neura Арне Нордманн пояснив, що перші прототипи вже працюють у корпоративному секторі після дебюту на виставці Automatica в червні. Наступним кроком може стати вихід на споживчий ринок.